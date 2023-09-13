Жителям Нижнего Тагила приходят повестки, а на главу ГГО завели уголовное дело

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
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Updated Сегодня, 16:42
Уточнение данных для воинского учета — причина, по которой тагильчане начали получать повестки. Повестка есть, а даты явки нет.
Химера, Кикимора и Леший едут на СВО в помощь бойцам. Изучили, какую гуманитарную помощь собирают в Нижнем Тагиле.
Уголовное дело завели на главу ГГО Дмитрия Летникова. Чиновник может отправиться в тюрьму на 6 лет за растрату.
Информацию о доходах депутаты ЗакСобрания предоставили точно в срок. Вот только без раскрытия персональных данных и сумм.
Антициклон не дремлет: синоптик рассказал, когда в Свердловской области начнутся холода.