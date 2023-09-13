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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Жителям Нижнего Тагила приходят повестки, а на главу ГГО завели уголовное дело

Жителям Нижнего Тагила приходят повестки, а на главу ГГО завели уголовное дело

13 сентября 2023, 16:40
Фото: 1MI
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки, дети шьют сети для нужд СВО, а депутаты скрывают свои доходы. TagilCity.ru расскажет, что интересного и важного произошло в Нижнем Тагиле 13 сентября.

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