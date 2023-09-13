Жителям Нижнего Тагила приходят повестки, а на главу ГГО завели уголовное дело

Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки, дети шьют сети для нужд СВО, а депутаты скрывают свои доходы. TagilCity.ru расскажет, что интересного и важного произошло в Нижнем Тагиле 13 сентября.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле