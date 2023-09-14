179 жилых помещений выделены мэрией льготникам Нижнего Тагила

Часть помещений, о которых идет речь, это выморочное имущество, которое впоследствии стало муниципальной собственностью. Иначе говоря, город оформил на себя жилье, в котором не было хозяев, чаще всего в связи с их смертью, а также после выселения или утраты право пользования прежних хозяев. Всего в течение 2022–2023 годов было отработано 95 таких жилых помещений. Все они требуют ремонта.