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179 жилых помещений выделены мэрией льготникам Нижнего Тагила

179 жилых помещений выделены мэрией льготникам Нижнего Тагила

14 сентября 2023, 09:30
Фото: 1MI
За 2022 год и период 2023 года граждане из Нижнего Тагила, нуждающиеся в улучшении условий для проживания, получили 179 жилых помещений.

Часть помещений, о которых идет речь, это выморочное имущество, которое впоследствии стало муниципальной собственностью. Иначе говоря, город оформил на себя жилье, в котором не было хозяев, чаще всего в связи с их смертью, а также после выселения или утраты право пользования прежних хозяев. Всего в течение 2022–2023 годов было отработано 95 таких жилых помещений. Все они требуют ремонта.

Помимо этого, в перечень свободных жилых помещений муниципалитет включил 153 квартиры. Это освободившееся в результате прекращения договорных отношений жилье, а также приобретенные помещения на первичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе 30 квартир).

За 2022 год и 8 месяцев текущего года гражданам предоставили 179 жилых помещений. На получение такого жилья претендуют те, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями законодательства. Среди этого перечня в 38 комнат граждане заселились без проведения ремонтных работ.

Всего на 2023 год в бюджете города на ремонт пустующих жилых помещений предусмотрены средства в размере 1,57 миллиона рублей.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту двух двухкомнатных квартир, окончание ремонтов запланировано на конец сентября, после чего помещения будут предоставлены гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства, — сообщила на заседании комиссии в гордуме Инна Воробьева, заместитель начальника управления по учету и распределению жилья.

По состоянию на начало августа в перечне свободных жилых помещений, требующих проведения ремонтных работ, значатся 968 жилых помещений. Это 156 изолированных квартир, 686 комнат в общежитиях и 126 комнат в коммунальных квартирах.

Часть помещений требует ремонта на общую сумму 350 миллионов рублей, сообщили в управлении городским хозяйством. Ремонт одного квадратного метра обойдется городу в 17 400 рублей.

В министерство финансов Свердловской области направлена заявка для включения данных сумм в проект бюджета на 2024 год, — сообщили в управлении по учету и распределению жилья мэрии Нижнего Тагила.
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