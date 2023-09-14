179 жилых помещений выделены мэрией льготникам Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:32
Часть помещений, о которых идет речь, это выморочное имущество, которое впоследствии стало муниципальной собственностью. Иначе говоря, город оформил на себя жилье, в котором не было хозяев, чаще всего в связи с их смертью, а также после выселения или утраты право пользования прежних хозяев. Всего в течение 2022–2023 годов было отработано 95 таких жилых помещений. Все они требуют ремонта.
Помимо этого, в перечень свободных жилых помещений муниципалитет включил 153 квартиры. Это освободившееся в результате прекращения договорных отношений жилье, а также приобретенные помещения на первичном рынке жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (в том числе 30 квартир).
За 2022 год и 8 месяцев текущего года гражданам предоставили 179 жилых помещений. На получение такого жилья претендуют те, кто признан нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями законодательства. Среди этого перечня в 38 комнат граждане заселились без проведения ремонтных работ.
Всего на 2023 год в бюджете города на ремонт пустующих жилых помещений предусмотрены средства в размере 1,57 миллиона рублей.
Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту двух двухкомнатных квартир, окончание ремонтов запланировано на конец сентября, после чего помещения будут предоставлены гражданам в соответствии с требованиями действующего законодательства, — сообщила на заседании комиссии в гордуме Инна Воробьева, заместитель начальника управления по учету и распределению жилья.
По состоянию на начало августа в перечне свободных жилых помещений, требующих проведения ремонтных работ, значатся 968 жилых помещений. Это 156 изолированных квартир, 686 комнат в общежитиях и 126 комнат в коммунальных квартирах.
Часть помещений требует ремонта на общую сумму 350 миллионов рублей, сообщили в управлении городским хозяйством. Ремонт одного квадратного метра обойдется городу в 17 400 рублей.
В министерство финансов Свердловской области направлена заявка для включения данных сумм в проект бюджета на 2024 год, — сообщили в управлении по учету и распределению жилья мэрии Нижнего Тагила.