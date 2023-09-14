7 млрд рублей потратят на питание школьников Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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В следующем году эта сумма может увеличиться из-за удорожания продуктов, рассказал начальник отдела комплексной безопасности системы образования министерства образования Дмитрий Шиловских, пишет ТАСС.
Также, по его словам, в школах региона организовали бесплатное питание для некоторых категорий детей. Это ребята из многодетных семей, дети-сироты, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.
Еще свыше 4,5 тысячи детей, прибывших из новых территорий, и детей участников СВО или мобилизованных в образовательных организациях и порядка 500 в организациях среднего профессионального образования. Они будут получать бесплатное горячее питание.