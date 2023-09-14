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Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

7 млрд рублей потратят на питание школьников Свердловской области в 2024 году

7 млрд рублей потратят на питание школьников Свердловской области в 2024 году

14 сентября 2023, 12:00
Фото: Midjourney
В 2024 году на питание школьников Свердловской области будет потрачено 7 млрд рублей.

В следующем году эта сумма может увеличиться из-за удорожания продуктов, рассказал начальник отдела комплексной безопасности системы образования министерства образования Дмитрий Шиловских, пишет ТАСС.

Также, по его словам, в школах региона организовали бесплатное питание для некоторых категорий детей. Это ребята из многодетных семей, дети-сироты, а также малыши с ограниченными возможностями здоровья.

Еще свыше 4,5 тысячи детей, прибывших из новых территорий, и детей участников СВО или мобилизованных в образовательных организациях и порядка 500 в организациях среднего профессионального образования. Они будут получать бесплатное горячее питание.

Горячая линия по школьному питанию заработала в Свердловской области
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#Общество#Дети#Свердловская область#Дети-сироты#Питание#Школы#Многодетные семьи#Мобилизованные#Дарья Сорокина
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