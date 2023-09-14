tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

82-летняя пенсионерка пропала в Сысерти

82-летняя пенсионерка пропала в Сысерти

14 сентября 2023, 08:06
Фото: 1MI
В Сысерти волонтеры и правоохранители разыскивают 82-летнюю бабушку. Ее зовут Маргарита Зикно.

Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». Ее приметы — рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые и короткие волосы. У пенсионерки голубые глаза.

Фото: "Лиза Алерт"

В день пропажи она была одета в светло-бежевую куртку, черные брюки и синие калоши. Маргарита ушла из дома и не вернулась 12 сентября.

По информации о местонахождении пропавшей жителей просят звонить по телефона, указанным в ориентировке.

В Новоуральске больше трех недель ищут 32-летнего сисадмина
Узнать подробнее
Читайте также:
Четвертые сутки в Свердловской области ищут сбежавшего из колонии преступникаИщут приставы: свердловские депутаты Каптюг, Варданян и Бондаренко не платят штрафыСпасти рядового Пушистика: котики с Донбасса ищут новый дом в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Волонтеры#Сысерть#Пропажа#Правоохранители#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат
Вчера, 09:49
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
12 сентября, 13:50
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19