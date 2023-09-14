82-летняя пенсионерка пропала в Сысерти

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». Ее приметы — рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые и короткие волосы. У пенсионерки голубые глаза.
В день пропажи она была одета в светло-бежевую куртку, черные брюки и синие калоши. Маргарита ушла из дома и не вернулась 12 сентября.
По информации о местонахождении пропавшей жителей просят звонить по телефона, указанным в ориентировке.