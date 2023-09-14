tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Бортпроводники севшего в поле самолета вернулись в Екатеринбург

Бортпроводники севшего в поле самолета вернулись в Екатеринбург

14 сентября 2023, 11:32
Фото: 1MI
Бортпроводники самолета, который совершил экстренную посадку в поле, вернулись в Екатеринбург.

Сотрудников в аэропорту встречали их коллеги. О возвращении в город команды бортпроводников рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

Напомним, 12 сентября 2023 года в поле в Новосибирской области экстренно приземлился самолет, который летел из Сочи в Омск. Позднее выяснилось, что пилоту пришлось вынужденно сесть в другом месте из-за технической неполадки на борту.

Некоторые пассажиры почувствовали себя нехорошо и обратились к врачам за медицинской помощью. Компания «Уральские авиалинии» выплатит всем пассажирам воздушного транспорта по 100 тысяч рублей. При этом экипаж этого рейса на время следствия отстранили от работы.

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» получат по 100 тысяч после посадки в поле
Узнать подробнее
Читайте также:
Одним из бортпроводников севшего в поле самолета оказался житель ЕкатеринбургаПассажиры самолета «Уральских авиалиний» обратились за помощью после посадки в полеСтали известны подробности экстренного приземления авиарейса Сочи — Омск
#Происшествия#Самолет#ЧП#Аэропорт#Уральские авиалинии#Экстренная посадка#Коллеги#Возвращение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Экстренная посадка борта "Уральских авиалиний" в пшеничном поле#Бортпроводники
Подпишитесь
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат
Вчера, 09:49
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
12 сентября, 13:50
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19