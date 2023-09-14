Бортпроводники севшего в поле самолета вернулись в Екатеринбург

Некоторые пассажиры почувствовали себя нехорошо и обратились к врачам за медицинской помощью. Компания «Уральские авиалинии» выплатит всем пассажирам воздушного транспорта по 100 тысяч рублей. При этом экипаж этого рейса на время следствия отстранили от работы.