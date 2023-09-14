Бортпроводники севшего в поле самолета вернулись в Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Сотрудников в аэропорту встречали их коллеги. О возвращении в город команды бортпроводников рассказали в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
Напомним, 12 сентября 2023 года в поле в Новосибирской области экстренно приземлился самолет, который летел из Сочи в Омск. Позднее выяснилось, что пилоту пришлось вынужденно сесть в другом месте из-за технической неполадки на борту.
Некоторые пассажиры почувствовали себя нехорошо и обратились к врачам за медицинской помощью. Компания «Уральские авиалинии» выплатит всем пассажирам воздушного транспорта по 100 тысяч рублей. При этом экипаж этого рейса на время следствия отстранили от работы.