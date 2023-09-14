Будет ли в Нижнем Тагиле частичная мобилизация до 1 ноября 2023 года?

В преддверии фейковой новости о частичной мобилизации СМИ начали активно писать о мобилизационных предписаниях. В августе жители сразу нескольких регионов России пожаловались на то, что военкоматы рассылают повестки с требованием посетить учреждение и забрать мобилизационное предписание. Для чего это делается? И означает ли, что гражданин, получивший его, будет в первую очередь призван в рамках возможной частичной мобилизации?