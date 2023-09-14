tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Будет ли в Нижнем Тагиле частичная мобилизация до 1 ноября 2023 года?

Будет ли в Нижнем Тагиле частичная мобилизация до 1 ноября 2023 года?

14 сентября 2023, 15:26
Фото: Midjourney
Будет ли в Нижнем Тагиле частичная мобилизация до 1 ноября 2023 года?
Очередные слухи о новой волне частичной мобилизации стали темой номер один в начале осени. Как прокомментировали этот вброс военные эксперты страны? Какими темпами идет набор добровольцев в Нижнем Тагиле? И для чего рассылают мобилизационные предписания? Читайте в нашем материале.

В столице и регионах опровергли фейк о новой волне мобилизации

В канун годовщины объявления частичной мобилизации в России — соответствующий указ о призыве запасников президент Владимир Путин подписал 21.09.2022 — украинские паблики осуществили информационный вброс в медиапространство: якобы согласно приказу Минобороны РФ с 11 сентября стартует частичная мобилизация для призыва около 200 тысяч человек в Вооруженные силы Российской Федерации и продлится она до 1 ноября 2023 года. Для большей убедительности публикация была сопровождена снимком документа с фальсифицированной подписью Сергея Шойгу.

В Госдуме первыми опровергли недостоверную информацию о частичной мобилизации, назвав ее «фейковой». Депутат Андрей Гурулев в заявлении для СМИ отметил, что частичная мобилизация в России не планируется, все нужды в боевой силе покрывает набор добровольцев-контрактников.

«У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой частичной мобилизации мы говорим?» — возмущается Гурулев.

Его поддерживает и глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. «Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», — отметил политик.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заверил уральцев, что нет причин для тревог и беспокойства.

«Я общаюсь напрямую с командованием воинских частей, с командованием округов, ни о какой частичной мобилизации речи не идет. Я думаю, украинская сторона разгоняет эти слухи для того, чтобы внести нервозность в ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, и тем самым создать внутреннее напряжение в стране», — рассказал Иванов.

Сколько граждан Нижнего Тагила добровольно отправились на СВО

Статистики по тагильским добровольцам в открытом доступе нет. Но известно, что Горноуральский округ с первых месяцев СВО начал участвовать в добровольческом движении. В частности, почти сразу отправились на передовую бойцы тагильского спецназа. А летом они начали комплектовать отдельный 12-й отряд для службы по контракту.

Весна 2023 года ознаменовалась новым витком набора добровольцев. В Нижнем Тагиле, чтоб снизить нагрузку на военкоматы, даже открылись мобильные пункты набора на военную службу по контракту.

Сколько граждан Нижнего Тагила добровольно отправились на СВОСколько граждан Нижнего Тагила добровольно отправились на СВО
Сколько граждан Нижнего Тагила добровольно отправились на СВО
Фото: 1MI

«Военкоматы требуют забрать мобилизационные предписания»

В преддверии фейковой новости о частичной мобилизации СМИ начали активно писать о мобилизационных предписаниях. В августе жители сразу нескольких регионов России пожаловались на то, что военкоматы рассылают повестки с требованием посетить учреждение и забрать мобилизационное предписание. Для чего это делается? И означает ли, что гражданин, получивший его, будет в первую очередь призван в рамках возможной частичной мобилизации?

Еще в прошлом году в официальных пабликах правительства Свердловской области подробно разъяснили эти моменты.

«Мобилизационное предписание — это документ, который вклеивается в военный билет и находится в нем в период всего призывного срока. Этот лист означает, что данный гражданин находится в составе воинской команды, которая в случае необходимости будет формироваться в максимально короткий срок. Но все же главной задачей этого предписания является корректное ведение воинского учета», — объясняли эксперты.

В других регионах сотрудники военкоматов подтвердили, что предписания раздаются в рамках идущей сейчас большой всеобщей работы по обновлению баз данных военных комиссариатов.

Неявка за мобилизационными предписаниями: какое наказание ожидает граждан

Если за неявку по повестке нарушитель рискует получить высокий штраф, а в крайнем случае и уголовное наказание, то случаи отказа явиться за предписанием не санкционируются, отмечают юристы.

«Ответственность за неявку по мобилизационному предписанию в настоящее время не предусмотрена законом. Однако в случае введения уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации неявка по мобилизационному предписанию в указанное время и место может быть расценена как уклонение от призыва по мобилизации», — предупреждает правозащитник.
#Нижний Тагил#Владимир Путин#Контрактники#Частичная мобилизация#СВО#Максим Иванов
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Сегодня, 12:07
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Сегодня, 09:52
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19