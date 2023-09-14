Будет ли в Нижнем Тагиле частичная мобилизация до 1 ноября 2023 года?

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В канун годовщины объявления частичной мобилизации в России — соответствующий указ о призыве запасников президент Владимир Путин подписал 21.09.2022 — украинские паблики осуществили информационный вброс в медиапространство: якобы согласно приказу Минобороны РФ с 11 сентября стартует частичная мобилизация для призыва около 200 тысяч человек в Вооруженные силы Российской Федерации и продлится она до 1 ноября 2023 года. Для большей убедительности публикация была сопровождена снимком документа с фальсифицированной подписью Сергея Шойгу.
В Госдуме первыми опровергли недостоверную информацию о частичной мобилизации, назвав ее «фейковой». Депутат Андрей Гурулев в заявлении для СМИ отметил, что частичная мобилизация в России не планируется, все нужды в боевой силе покрывает набор добровольцев-контрактников.
«У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой частичной мобилизации мы говорим?» — возмущается Гурулев.
Его поддерживает и глава думского Комитета по обороне Андрей Картаполов. «Необходимости никакой в новых волнах, каких-то новых волнишках мобилизации нет напрочь», — отметил политик.
Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заверил уральцев, что нет причин для тревог и беспокойства.
«Я общаюсь напрямую с командованием воинских частей, с командованием округов, ни о какой частичной мобилизации речи не идет. Я думаю, украинская сторона разгоняет эти слухи для того, чтобы внести нервозность в ту ситуацию, которая сейчас складывается на фронте, и тем самым создать внутреннее напряжение в стране», — рассказал Иванов.
Статистики по тагильским добровольцам в открытом доступе нет. Но известно, что Горноуральский округ с первых месяцев СВО начал участвовать в добровольческом движении. В частности, почти сразу отправились на передовую бойцы тагильского спецназа. А летом они начали комплектовать отдельный 12-й отряд для службы по контракту.
Весна 2023 года ознаменовалась новым витком набора добровольцев. В Нижнем Тагиле, чтоб снизить нагрузку на военкоматы, даже открылись мобильные пункты набора на военную службу по контракту.
В преддверии фейковой новости о частичной мобилизации СМИ начали активно писать о мобилизационных предписаниях. В августе жители сразу нескольких регионов России пожаловались на то, что военкоматы рассылают повестки с требованием посетить учреждение и забрать мобилизационное предписание. Для чего это делается? И означает ли, что гражданин, получивший его, будет в первую очередь призван в рамках возможной частичной мобилизации?
Еще в прошлом году в официальных пабликах правительства Свердловской области подробно разъяснили эти моменты.
«Мобилизационное предписание — это документ, который вклеивается в военный билет и находится в нем в период всего призывного срока. Этот лист означает, что данный гражданин находится в составе воинской команды, которая в случае необходимости будет формироваться в максимально короткий срок. Но все же главной задачей этого предписания является корректное ведение воинского учета», — объясняли эксперты.
В других регионах сотрудники военкоматов подтвердили, что предписания раздаются в рамках идущей сейчас большой всеобщей работы по обновлению баз данных военных комиссариатов.
Если за неявку по повестке нарушитель рискует получить высокий штраф, а в крайнем случае и уголовное наказание, то случаи отказа явиться за предписанием не санкционируются, отмечают юристы.
«Ответственность за неявку по мобилизационному предписанию в настоящее время не предусмотрена законом. Однако в случае введения уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации неявка по мобилизационному предписанию в указанное время и место может быть расценена как уклонение от призыва по мобилизации», — предупреждает правозащитник.