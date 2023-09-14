До конца сентября в Нижнем Тагиле перекроют улицу Красноармейскую

Так, с 15 по 21 сентября будет закрыто движение для транспортных средств от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Затем, с 22 по 28 сентября автомобилисты не смогут двигаться от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова.