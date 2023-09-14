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До конца сентября в Нижнем Тагиле перекроют улицу Красноармейскую

До конца сентября в Нижнем Тагиле перекроют улицу Красноармейскую

14 сентября 2023, 10:09
Фото: 1MI
С 15 по 28 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле частями перекроют улицу Красноармейскую в связи с работами, которые будет проводить АО «Регионгаз-инвест».

Так, с 15 по 21 сентября будет закрыто движение для транспортных средств от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса. Затем, с 22 по 28 сентября автомобилисты не смогут двигаться от улицы Карла Маркса до улицы Ломоносова.

В связи с вводимыми запретами АО «Регионгаз-инвест» заранее установит дорожные знаки для объезда. Схема уже согласована с городским управлением хозяйством, а копия будет отправлена в ГИБДД Нижнего Тагила. Постановление, подписанное мэром Владиславом Пинаевым, также разместят и на официальном сайте города.

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