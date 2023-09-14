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Двое человек пострадали при взрыве на Курганском заводе

Двое человек пострадали при взрыве на Курганском заводе

14 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
На «Курганмашзаводе» в Кургане произошел взрыв. Происшествие случилось 13 сентября 2023 года.

На предприятии изготавливали топливные баки для боевой машины пехоты. В какой-то момент на заводе взорвались пары керосина, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В результате происшествия пострадали двое сотрудников: сварщик и сборщик. Возгорание ликвидировали коллеги пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.

Напомним, 14 июля 2023 года в Новоуральске на местном заводе произошел взрыв из-за утечки урана. Один из сотрудников погиб, а трое оказались ранены. Также других рабочих этого предприятия, которые не пострадали, отвезли в больницу для обследования.

Больше сотни рабочих из цеха завода «Росатома» из Новоуральска везут в больницу
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#Происшествия#Завод#Взрыв#Возгорание#ЧП#Предприятие#Курган#Пострадавшие#Техника безопасности#Елизавета Зиборова#Инцидент#Курганмашзавод
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