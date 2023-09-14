Двое человек пострадали при взрыве на Курганском заводе

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На предприятии изготавливали топливные баки для боевой машины пехоты. В какой-то момент на заводе взорвались пары керосина, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В результате происшествия пострадали двое сотрудников: сварщик и сборщик. Возгорание ликвидировали коллеги пострадавших. По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности.
Напомним, 14 июля 2023 года в Новоуральске на местном заводе произошел взрыв из-за утечки урана. Один из сотрудников погиб, а трое оказались ранены. Также других рабочих этого предприятия, которые не пострадали, отвезли в больницу для обследования.