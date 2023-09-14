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Екатеринбуржцы негодуют из-за запуска четырех маршрутов до общежитий УрФУ

Екатеринбуржцы негодуют из-за запуска четырех маршрутов до общежитий УрФУ

14 сентября 2023, 09:14
Фото: 1MI
С 14 сентября в Екатеринбурге студентов УрФУ начали переселять в новые общежития в микрорайоне Новокольцовском, до которого с 16 сентября будут ходить четыре автобусных маршрута под номерами 65, 56, 44 и 01.

По заявлению горадминистрации, заезд в микрорайон будет занимать не более получаса. И действительно, рейс через Новокольцовский — в сторону аэропорта и обратно — занимает около 30 минут, но только по пустой дороге и с пропуском нескольких остановок. Это подтверждает видео из кабины автобуса, снятое во время тестовой поездки — кадры опубликовал портал E1.RU.

В соцсетях екатеринбуржцы указали на и без того длительные поездки по маршрутам, на которые возложили дополнительную нагрузку. «В выходные маршрут № 56, особенно после 17:00, вообще не дождешься», «Было бы и экономически эффективным и гуманным запустить экспресс-маршрут для студентов отдельно», «Почему университет своим студентам служебный автобус не организует?» — пишут горожане.

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#Транспорт#Город#Студенты#Общественный транспорт#УрФУ#Екатеринбург#Григорий Орлов
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