Екатеринбуржцы негодуют из-за запуска четырех маршрутов до общежитий УрФУ

По заявлению горадминистрации, заезд в микрорайон будет занимать не более получаса. И действительно, рейс через Новокольцовский — в сторону аэропорта и обратно — занимает около 30 минут, но только по пустой дороге и с пропуском нескольких остановок. Это подтверждает видео из кабины автобуса, снятое во время тестовой поездки — кадры опубликовал портал E1.RU.