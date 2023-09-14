Екатеринбуржцы негодуют из-за запуска четырех маршрутов до общежитий УрФУ

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
По заявлению горадминистрации, заезд в микрорайон будет занимать не более получаса. И действительно, рейс через Новокольцовский — в сторону аэропорта и обратно — занимает около 30 минут, но только по пустой дороге и с пропуском нескольких остановок. Это подтверждает видео из кабины автобуса, снятое во время тестовой поездки — кадры опубликовал портал E1.RU.
В соцсетях екатеринбуржцы указали на и без того длительные поездки по маршрутам, на которые возложили дополнительную нагрузку. «В выходные маршрут № 56, особенно после 17:00, вообще не дождешься», «Было бы и экономически эффективным и гуманным запустить экспресс-маршрут для студентов отдельно», «Почему университет своим студентам служебный автобус не организует?» — пишут горожане.