Екатеринбуржцы сообщают о невозможности привиться от коронавируса

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Портал E1.RU со ссылкой на медика неназванного медучреждения сообщает, что в регион давно не поставляют вакцины против ковида. По словам собеседника издания, минздрав уведомляли об отсутствии препаратов, но безрезультатно.
По данным Роспотребнадзора, 12 сентября в Свердловской области выявили 511 случаев коронавируса — 129 заболевших оказались жителями Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 130 тысяч человек.
Ранее стало известно о дефиците детских вакцин от кори в детских поликлиниках.