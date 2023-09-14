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Published Сегодня, 13:12

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Updated Сегодня, 13:35

Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие вакцины от COVID-19

Екатеринбуржцы сообщают о невозможности привиться от коронавируса

14 сентября 2023, 13:12
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга жалуются на отсутствие вакцины от COVID-19

Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие в городе вакцин от коронавируса — вместе с тем специалисты Роспотребнадзора фиксируют рост заболеваемости инфекцией.

Портал E1.RU со ссылкой на медика неназванного медучреждения сообщает, что в регион давно не поставляют вакцины против ковида. По словам собеседника издания, минздрав уведомляли об отсутствии препаратов, но безрезультатно.

По данным Роспотребнадзора, 12 сентября в Свердловской области выявили 511 случаев коронавируса — 129 заболевших оказались жителями Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 130 тысяч человек.

Ранее стало известно о дефиците детских вакцин от кори в детских поликлиниках.

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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Медицина#Вакцинация#Вакцина#Екатеринбург#Григорий Орлов
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