Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября

Информация о том, что школы Нижнего Тагила переходят на новую систему электронного дневника, которая заменит «Сетевой город», появилась в конце прошлого учебного года. Для этого классные руководители просили родителей создать учетные записи детей на Госуслугах, так как электронный дневник будет работать только через них.