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Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября

Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября

14 сентября 2023, 13:03
Фото: Midjourney
С 18 сентября школы Нижнего Тагила перейдут на новую систему электронных дневников — ЭЖД. Для регистрации в ней понадобятся учетные записи на Госуслугах как родителя, так и ребенка.

Информация о том, что школы Нижнего Тагила переходят на новую систему электронного дневника, которая заменит «Сетевой город», появилась в конце прошлого учебного года. Для этого классные руководители просили родителей создать учетные записи детей на Госуслугах, так как электронный дневник будет работать только через них.

В конце мая учитель в чате попросила всех зарегистрировать на Госуслугах детей и отписаться ей по факту. Все лето была тишина, а в сентябре с нас снова стали спрашивать регистрацию. Но пока еще перехода на новую систему не было. Все оценки пока выставляются в бумажный журнал, — рассказала TagilCity.ru мама семиклассника.
Родителей из Нижнего Тагила попросили зарегистрировать детей на Госуслугах
Узнать подробнее

Действительно, с 1 сентября перехода на новый электронный дневник в тагильских школах не случилось. Система должна заработать только с 18 сентября. Об этом родителей информируют в классных чатах:

Уважаемые родители! С 2023-24 учебного года электронный журнал и дневник (ЭЖД) будут размещены в системе АИС «Образование». Система «Сетевой город», больше не используется в учебном процессе. С 18 сентября 2023 года планируется использование системы в полном объеме для родителей и учащихся (будет загружено расписание, появится доступ в электронный дневник).
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Анна Григорьева#Школы#Госуслуги#Учебный год#Электронный дневник
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