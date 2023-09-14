Электронный дневник заработает в Нижнем Тагиле с 18 сентября

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Информация о том, что школы Нижнего Тагила переходят на новую систему электронного дневника, которая заменит «Сетевой город», появилась в конце прошлого учебного года. Для этого классные руководители просили родителей создать учетные записи детей на Госуслугах, так как электронный дневник будет работать только через них.
В конце мая учитель в чате попросила всех зарегистрировать на Госуслугах детей и отписаться ей по факту. Все лето была тишина, а в сентябре с нас снова стали спрашивать регистрацию. Но пока еще перехода на новую систему не было. Все оценки пока выставляются в бумажный журнал, — рассказала TagilCity.ru мама семиклассника.
Действительно, с 1 сентября перехода на новый электронный дневник в тагильских школах не случилось. Система должна заработать только с 18 сентября. Об этом родителей информируют в классных чатах:
Уважаемые родители! С 2023-24 учебного года электронный журнал и дневник (ЭЖД) будут размещены в системе АИС «Образование». Система «Сетевой город», больше не используется в учебном процессе. С 18 сентября 2023 года планируется использование системы в полном объеме для родителей и учащихся (будет загружено расписание, появится доступ в электронный дневник).