Грузовик в Первоуральске утонул в пруду

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Известно, что водитель грузовика после происшествия остался жив. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у машины отказал ручник, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».
Двое спасателей, чтобы вытащить утонувший грузовик из водоема, подплыли на резиновой лодке и опустили в воду тросы. Эти тросы крепились к стреле автокрана, который должен извлечь машину на берег.
Напомним, 12 сентября 2023 года в Омской области погибли женщина и ее трое детей в ДТП. Автомобиль, в котором они ехали, упал в воду. Семья не смогла выбраться из него.