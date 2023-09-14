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Грузовик в Первоуральске утонул в пруду

Грузовик в Первоуральске утонул в пруду

14 сентября 2023, 05:14
Фото: 1MI
В Первоуральске грузовая машина утонула в Асфальтовом пруду.

Известно, что водитель грузовика после происшествия остался жив. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что у машины отказал ручник, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Первоуральск».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Первоуральск»

Двое спасателей, чтобы вытащить утонувший грузовик из водоема, подплыли на резиновой лодке и опустили в воду тросы. Эти тросы крепились к стреле автокрана, который должен извлечь машину на берег.

Напомним, 12 сентября 2023 года в Омской области погибли женщина и ее трое детей в ДТП. Автомобиль, в котором они ехали, упал в воду. Семья не смогла выбраться из него.

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