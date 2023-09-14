Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Как уже было сказано выше, минимальный размер оплаты труда — это законодательно установленная сумма, ниже которой нельзя платить наемным работникам, даже если они трудятся на низкооплачиваемой позиции. Такие действия грозят штрафом и более суровыми санкциями. При этом стоит уточнить, что работник получит на руки сумму, не равную МРОТ, так как оттуда нужно вычесть налоги и другие обязательные платежи. Также работник может получить сумму ниже установленного показателя, если работает не на полную ставку.