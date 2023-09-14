Индексация МРОТ с января 2024 года на 18,5%

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
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Updated Сегодня, 15:46
В 2000 году в России был введен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). С тех пор эта величина, обозначающая нижнюю границу оплаты труда работника, трудящегося на полную ставку, ежегодно пересматривается и индексируется исходя из уровня инфляции, роста цен, темпов безработицы и пр.
Обновленная сумма закрепляется законодательно специальным указом властей. Расчет минимального размера заработной платы экономисты ранее вели, опираясь на данные прожиточного минимума, но с 2021 года он исчисляется исходя из медианной заработной платы. Также президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу — «увеличивать МРОТ темпами выше уровня инфляции и средних темпов роста зарплат». Это значит, что теперь стало возможным и внеплановое повышение данного показателя. К примеру, в 2022 году «минималку» подняли дважды — в начале и в середине года.
Таким образом, за последние пять лет минимальная оплата труда в среднем выросла в 1,7 раза. Речь в данном случае идет об общефедеральном показателе. Однако в регионах существуют и местные значения, которые, как правило, выше, поскольку подразумевают включение разного рода надбавок и коэффициентов. Так, в Нижнем Тагиле действует МРОТ, утвержденный правительством Свердловской области. С 1 января 2023 года он равен 18 678,3 рубля (коэффициент 1,15). А в 2018 году составлял 12 837, 45 рубля. Таким образом, региональный МРОТ вырос более чем на 30 процентов.
ВАЖНО! В ряде уральских городов и районов действует коэффициент 1,2, там минимальный размер оплаты труда — 19 490,4 рубля.
Очередное повышение важного показателя ждет тагильчан уже очень скоро — с января 2024 года. На федеральном уровне его размер уже объявлен — 19 242 рубля. С учетом местного коэффициента региональный МРОТ в Свердловской области составит 22 128 рублей.
Как уже было сказано выше, минимальный размер оплаты труда — это законодательно установленная сумма, ниже которой нельзя платить наемным работникам, даже если они трудятся на низкооплачиваемой позиции. Такие действия грозят штрафом и более суровыми санкциями. При этом стоит уточнить, что работник получит на руки сумму, не равную МРОТ, так как оттуда нужно вычесть налоги и другие обязательные платежи. Также работник может получить сумму ниже установленного показателя, если работает не на полную ставку.
Для чего еще нужен этот важный показатель? Для того, чтобы рассчитывать для граждан декретные, больничные, пособия по уходу за ребенком, получаемые по месту работы, отпускные. В этом случае, как известно, расчет основывается на среднем месячном заработке сотрудника. Если бухгалтер видит, что эта величина ниже федерального минимума, то нужно дотянуть до этого показателя и применить МРОТ.
Также от минимального размера оплаты труда зависят страховые взносы, которые предприниматель платит в бюджет за каждого официально устроенного сотрудника. Чем выше размер показателя, тем больше получается сумма взноса. Впрочем, для субъектов малого и среднего бизнеса разрешено платить взносы по пониженным ставкам «минималки».
Кстати! На Урале считают, что установленный МРОТ, даже с повышающим коэффициентом, является весьма незначительной суммой. Так, жители Екатеринбурга хотели бы, чтобы размер минимальной оплаты труда составлял 40,3 тысячи рублей, выяснилось при опросе рекрутингового портала SuperJob.