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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Городская Дума Екатеринбурга наполовину обновилась после выборов 9–10 сентября

Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты

14 сентября 2023, 12:07
Фото: tagilcity.ru

Городская Дума Екатеринбурга наполовину обновилась после выборов 9–10 сентября

Все данные об итогах выборов депутатов городской Думы Екатеринбурга восьмого созыва: статистика, аналитика и интересные факты.

9-10 сентября в уральской столице прошли выборы депутатов городского парламента. По новым правилам в Гордуме восьмого созыва будет 35 депутатов: 10 человек по партийным спискам, остальные конкурировали на одномандатных избирательных округах. Защитить свои мандаты удалось только 19-ти депутатам из 25 баллотировавшихся повторно. Еще десять парламентариев отказались от идеи представлять интересы екатеринбуржцев в Гордуме.

Фото: 1MI

Кто лишился мандата?

Десять депутатов прошлого созыва Гордумы вообще не выдвигали свои кандидатуры:

  • Любовь Боркова (ЕР),
  • Сергей Боярский (ЕР),
  • Надежда Воробьева (ЕР),
  • Сергей Воронин (ЕР),
  • Антон Гусев (ЛДПР),
  • Александр Караваев (СРЗП),
  • Владимир Козлов (СРЗП),
  • Андрей Пирожков (КПРФ),
  • Сергей Шадрин (КПРФ).

Отдельно стоит упомянуть вице-спикера Гордумы Виктора Тестова, который еще в апреле объявил о том, что не собирается участвовать в выборах.

Шесть парламентариев не сумели продлить свои мандаты, хотя и попытались.

Двое депутатов шли по партийных спискам:

  • Руслан Камалетдинов (КПРФ, выдвигался по партийному списку, был на пятом месте),
  • Антон Швалев (ЕР, выдвигался по общему списку партии, был на девятом месте).

Но, как показали результаты выборов, «Единая Россия» сумела получить только четыре мандата по партсписку, а КПРФ — только одно. Так что обе кандидатуры оказались непроходными.

Четыре депутата прошлого созыва решили принять участие в предвыборной гонке, в качестве кандидатов на одномандатных округах. Но все они проиграли.

  • Ира Овчинникова (ЕР, баллотировалась вновь, как самовыдвиженец, проиграла кандидату от ЕР на одномандатном округе №4)
  • Владимир Стругов (ЕР, проиграл кандидату от ЛДПР на одномандатном округе №20)
  • Роман Ступников (КПРФ, проиграл кандидату от ЕР на одномандатном округе №8)
  • Алексей Холодарев (СРЗП, проиграл кандидату от ЕР на одномандатном округе №5)
Фото: 1MI

Кто сохранил свой мандат?

19 депутатов старого созыва сумели избраться на новый срок. На 54% новая Гордума будет состоять из «ветеранов». Вот они.

  • Елена Бондаренко (ЕР, баллотировалась по одномандатному округу №23)
  • Михаил Вечкензин (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №15)
  • Алексей Вихарев (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №19)
  • Игорь Володин (ЕР, председатель Думы прошлого созыва, баллотировался по одномандатному округу №18)
  • Татьяна Вяткина (ЕР, баллотировалась по одномандатному округу №4)
  • Тимофей Жуков (ЕР, прошел по партийному списку)
  • Александра Журавлева (ЕР, баллотировалась по одномандатному округу №13)
  • Виктория Ивачева (КПРФ, прошла по партийному списку)
  • Константин Киселёв («Яблоко», прошел по партийному списку)
  • Александр Колесников (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №6)
  • Владимир Крицкий (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №11)
  • Михаил Матвеев (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №1)
  • Алексей Мещеряков (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №7)
  • Анастасия Немец (ЕР, прошла по партийному списку)
  • Дмитрий Николаев (ЛДПР, баллотировался по одномандатному округу №20, выиграл у кандидата от ЕР Владимира Стругова)
  • Павел Пустозеров (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №14)
  • Дмитрий Сергин (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №22, выиграл у кандидата от КПРФ Виктории Ивачевой)
  • Виктор Сомиков (КПРФ, баллотировался по одномандатному округу №24)
  • Виталий Чачин (ЕР, баллотировался по одномандатному округу №12)

Городская Дума Екатеринбурга на 77% состоит из депутатов от «Единой России»

По одномандатным избирательным округам в Гордуму прошли 23 кандидата от «Единой России» и по одному от ЛДПР и КПРФ.

10 мест, отведенных под партийные списки, вероятнее всего, распределятся следующим образом: «Единая Россия» получит 4 мандата, ЛДПР — 2 и по одному получат КПРФ, «Справедливая Россиия — За правду», «Яблоко» и «Новые люди».

Таким образом, 27 из 35 депутатских кресел (77%) получат «единороссы». Однако представлены в новом созыве будут все парламентские партии.

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По словам руководителя Экспертного клуба Свердловской области, профессора кафедры политических наук Уральского федерального университета, доктора философских наук Анатолия Гагарина, наибольший интерес в сложившейся ситуации представляла борьба КПРФ и ЛДПР за второе после «Единой России» место.

Провал коммунистов связан с отсутствием актуальной повестки и тех предложений, которые могли бы привлечь нового избирателя. Рамки, которые они сами себе установили, не дают им развиваться (более того, они теряют электорат). ЛДПР наоборот — следовала за повесткой, а иногда и формировало ее, — считает эксперт.

«Новые люди», по мнению политолога, «утратили новизну». По нисходящей движется и СРЗП.

Выборы в цифрах

Явка на прошедших выборах составила 20,4%, всего проголосовали 224,8 тысячи горожан.

  • «Единая Россия» получила 41,87% голосов
  • ЛДПР — 14,6%
  • КПРФ — 12,36%
  • «Справедливая Россия — За правду» — 11,14%
  • «Яблоко» — 9,24%
  • «Новые люди» — 8,5%.
Фото: tagilcity.ru

Нарушения на выборах депутатов Гордумы Екатеринбурга в 2023 году

По данным свердловского облизбиркома, в течение выборов от избирателей поступило 114 жалоб. В основном они касались выборов депутатов городской Думы Екатеринбурга. Четыре обращения нашли подтверждение и были исправлены (речь шла о незаконной агитации).

Депутатов-женщин больше не стало

В предыдущем созыве было 8 женщин-депутатов (22% депутатского корпуса). Вот они.

  • Ира Овчинникова
  • Анастасия Немец
  • Виктория Ивачева
  • Александра Журавлева
  • Татьяна Вяткина
  • Надежда Воробьева
  • Любовь Боркова
  • Елена Бондаренко

Любовь Боркова и Надежда Воробьева на новый срок претендовать не стали, Ира Овчинникова проиграла в предвыборной гонке. Зато им на смену пришли: Анна Гурарий (ЕР), Ксения Лещенко (ЛДПР) и Марина Харитонова (ЕР). То есть, суммарно, гендерное соотношение в Гордуме не изменилось.

«Карта влияния» в Екатеринбурге

В новом созыве сформировалось несколько «групп влияния». Пул мэра Екатеринбурга Алексея Орлова составил 12 человек (34% от всего состава ЕГД). Группа Алексея Вихарева — 7 человек (20%). Группа Виталия Кочеткова — 4 человека (11%).

Отдельно стоит отметить представителей бизнес-структур (таких как РМК, «Ренова», «Синара», «Первостроитель» и другие). В общей сложности, таковых — 10 человек (28%).

Фото: tagilcity.ru

Результаты выборов депутатов городской Думы по 25 одномандатным округам в Екатеринбурге

Больше всего голосов среди кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам получил Алексей Вихарев. За него проголосовали 7,4 тысячи екатеринбуржцев. Второе место разделили Александра Журавлева и Михаил Матвеев. Они получили по 5,9 тысяч голосов. На третьем месте — Михаил Вечкензин. Все они выступали от «Единой России».

  • Округ №1 победил Михаил Матвеев (ЕР, набрал 5,9 тысячи голосов, на втором месте — Денис Каракоз, СРЗП, 2,8 тысячи голосов);
  • Округ №2 — Станислав Киселев (ЕР, 4,9 тысячи голосов, на втором месте Вера Мангилева, «Яблоко», 712 голосов);
  • Округ №3 — Дмитрий Сторожилов (ЕР, 3,5 тысячи голосов, на втором месте самовыдвиженец Валерий Черкашин, 1,9 тысячи голосов);
  • Округ №4 — Татьяна Вяткина (ЕР 3,2 тысячи голосов, на втором месте Дмитрий Дымшаков, «Новые люди», 1,3 тысячи голосов, на третьем самовыдвиженец Ира Овчинникова, одна тысяча голосов);
  • Округ №5 — Алексей Смирнов (ЕР, 3,4 тысячи голосов, на втором месте Алексей Холодарев, «Яблоко», 1 046 голосов, на третьем — Наталья Мальцева, СРЗП, 1041 голос);
  • Округ №6 — Александр Колесников (ЕР, 4,9 тысячи голосов, на втором месте Денис Истомин, «Новые люди», 1,28 тысячи голосов, на третьем — Татьяна Зобнина, «Яблоко», 1,26 тысячи голосов);
  • Округ №7 — Алексей Мещеряков (ЕР, 4,1 тысячи голосов, на втором месте Георгий Книжин, СРЗП, 1,16 тысячи голосов);
  • Округ №8 — Александр Альшевских (сын депутата Госдумы Андрея Альшевских, ЕР, 2,8 тысячи голосов, на втором месте Роман Ступников, КПРФ 1,29 тысячи голосов, на третьем — Константин Абатуров, СРЗП 1 тысяча голосов);
  • Округ №9 — Анна Гурарий (ЕР, 3,9 тысячи голосов, на втором месте Константин Киселев, «Яблоко» почти 1,8 тысячи голосов, на третьем — Олег Назаров, СРЗП, 1,1 тысячи голосов);
  • Округ №10 — Артур Зиганшин (ЕР, 3,2 тысячи голосов, на втором месте Андрей Зуев, КПРФ, 1,7 тысячи голосов; на третьем — Ольга Артемасова, СРЗП, почти 1,2 тысячи голосов);
  • Округ №11 Владимир Крицкий (ЕР, 4,3 тысячи голосов, на втором месте Алексей Кофман, «Яблоко», 1,4 тысячи голосов, на третьем — Дмитрий Бондарев, СРЗП почти 1,1 тысячи голосов);
  • Округ №12 — Виталий Чачин (ЕР, 4,3 тысячи голосов, на втором месте Ольга Лопарева, «Яблоко», почти 1,8 тысячи голосов, на третьем — Евгений Шилов, СРЗП, 1,5 тысячи голосов);
  • Округ №13 — Александра Журавлева (ЕР, 5,9 тысячи голосов, на втором месте Максим Егоров, КПРФ, 1,15 тысячи голосов, на третьем — Татьяна Апарина, СРЗП, 1,13 тысячи голосов);
  • Округ №14 — Павел Пустозеров (ЕР, 5 тысяч голосов, на втором месте Светлана Вяткина, «Яблоко», 1,6 тысячи голосов);
  • Округ №15 — Михаил Вечкензин (ЕР, 5,7 тысячи голосов, на втором месте Александр Дюмаев, КПРФ, 2,6 тысячи голосов);
  • Округ №16 — Алексей Шестаков (ЕР, 5 тысяч голосов, на втором месте Светлана Даниленко, «Яблоко», 1,4 тысячи голосов);
  • Округ №17 — Владислав Овчинников (ЕР, 5,4 тысячи голосов, на втором месте Сергей Рогальский, СРЗП, 1,6 тысячи голосов, на третьем — Константин Акатьев, «Яблоко», 1 тысяча голосов);
  • Округ №18 — Игорь Володин (спикер Гордумы, ЕР, 4,1 тысячи голосов, на втором месте самовыдвиженец Денис Вихарев, 760 голосов, на третьем — самовыдвиженец Андрей Володин, 714 голосов);
  • Округ №19 — Алексей Вихарев (ЕР, 7,4 тысячи голосов, на втором месте Анастасия Павлова, «Яблоко», 809 голосов);
  • Округ №20 — Дмитрий Николаев, (ЛДПР, 3,6 тысячи голосов, на втором месте депутат прошлого созыва от ЕР Владимир Стругов, 2,7 тысячи голосов);
  • Округ №21 — Марина Харитонова (ЕР, 3,8 тысячи голосов, на втором месте Виктор Чуприянов, «Яблоко», 1,6 тысячи голосов);
  • Округ №22 — Дмитрий Сергин (ЕР, почти 3,7 тысячи голосов, на втором месте Виктория Ивачева, КПРФ, 2,2 тысячи голосов);
  • Округ №23 — Елена Бондаренко (ЕР, 3,7 тысячи голосов, на втором месте самовыдвиженец Владислав Яхин, 2,1 тысяча голосов);
  • Округ №24 — Виктор Сомиков (КПРФ, 4,1 тысячи голосов, на втором месте Юлия Гильванова, ЛДПР, 1,9 тысячи голосов, на третьем — Данил Тупица, ЕР, 1,3 тысячи голосов);
  • Округ №25 — Сергей Павленко (ЕР, 3,2 тысячи голосов, на втором месте Максим Чирышев, СРЗП, 1,7 тысячи голосов).
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