Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
9-10 сентября в уральской столице прошли выборы депутатов городского парламента. По новым правилам в Гордуме восьмого созыва будет 35 депутатов: 10 человек по партийным спискам, остальные конкурировали на одномандатных избирательных округах. Защитить свои мандаты удалось только 19-ти депутатам из 25 баллотировавшихся повторно. Еще десять парламентариев отказались от идеи представлять интересы екатеринбуржцев в Гордуме.
Десять депутатов прошлого созыва Гордумы вообще не выдвигали свои кандидатуры:
Отдельно стоит упомянуть вице-спикера Гордумы Виктора Тестова, который еще в апреле объявил о том, что не собирается участвовать в выборах.
Шесть парламентариев не сумели продлить свои мандаты, хотя и попытались.
Двое депутатов шли по партийных спискам:
Но, как показали результаты выборов, «Единая Россия» сумела получить только четыре мандата по партсписку, а КПРФ — только одно. Так что обе кандидатуры оказались непроходными.
Четыре депутата прошлого созыва решили принять участие в предвыборной гонке, в качестве кандидатов на одномандатных округах. Но все они проиграли.
19 депутатов старого созыва сумели избраться на новый срок. На 54% новая Гордума будет состоять из «ветеранов». Вот они.
По одномандатным избирательным округам в Гордуму прошли 23 кандидата от «Единой России» и по одному от ЛДПР и КПРФ.
10 мест, отведенных под партийные списки, вероятнее всего, распределятся следующим образом: «Единая Россия» получит 4 мандата, ЛДПР — 2 и по одному получат КПРФ, «Справедливая Россиия — За правду», «Яблоко» и «Новые люди».
Таким образом, 27 из 35 депутатских кресел (77%) получат «единороссы». Однако представлены в новом созыве будут все парламентские партии.
По словам руководителя Экспертного клуба Свердловской области, профессора кафедры политических наук Уральского федерального университета, доктора философских наук Анатолия Гагарина, наибольший интерес в сложившейся ситуации представляла борьба КПРФ и ЛДПР за второе после «Единой России» место.
Провал коммунистов связан с отсутствием актуальной повестки и тех предложений, которые могли бы привлечь нового избирателя. Рамки, которые они сами себе установили, не дают им развиваться (более того, они теряют электорат). ЛДПР наоборот — следовала за повесткой, а иногда и формировало ее, — считает эксперт.
«Новые люди», по мнению политолога, «утратили новизну». По нисходящей движется и СРЗП.
Явка на прошедших выборах составила 20,4%, всего проголосовали 224,8 тысячи горожан.
По данным свердловского облизбиркома, в течение выборов от избирателей поступило 114 жалоб. В основном они касались выборов депутатов городской Думы Екатеринбурга. Четыре обращения нашли подтверждение и были исправлены (речь шла о незаконной агитации).
В предыдущем созыве было 8 женщин-депутатов (22% депутатского корпуса). Вот они.
Любовь Боркова и Надежда Воробьева на новый срок претендовать не стали, Ира Овчинникова проиграла в предвыборной гонке. Зато им на смену пришли: Анна Гурарий (ЕР), Ксения Лещенко (ЛДПР) и Марина Харитонова (ЕР). То есть, суммарно, гендерное соотношение в Гордуме не изменилось.
В новом созыве сформировалось несколько «групп влияния». Пул мэра Екатеринбурга Алексея Орлова составил 12 человек (34% от всего состава ЕГД). Группа Алексея Вихарева — 7 человек (20%). Группа Виталия Кочеткова — 4 человека (11%).
Отдельно стоит отметить представителей бизнес-структур (таких как РМК, «Ренова», «Синара», «Первостроитель» и другие). В общей сложности, таковых — 10 человек (28%).
Больше всего голосов среди кандидатов, баллотировавшихся по одномандатным округам получил Алексей Вихарев. За него проголосовали 7,4 тысячи екатеринбуржцев. Второе место разделили Александра Журавлева и Михаил Матвеев. Они получили по 5,9 тысяч голосов. На третьем месте — Михаил Вечкензин. Все они выступали от «Единой России».