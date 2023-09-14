Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты

9-10 сентября в уральской столице прошли выборы депутатов городского парламента. По новым правилам в Гордуме восьмого созыва будет 35 депутатов: 10 человек по партийным спискам, остальные конкурировали на одномандатных избирательных округах. Защитить свои мандаты удалось только 19-ти депутатам из 25 баллотировавшихся повторно. Еще десять парламентариев отказались от идеи представлять интересы екатеринбуржцев в Гордуме.