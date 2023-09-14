Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превышал нормы выбросов в воздух

Целью внеплановой проверки Росприроднадзора был контроль соблюдения обязательных требований на объектах с высоким негативным влиянием на окружающую среду. В ходе надзорного мероприятия инспекторы обнаружили, что АО «Строительная керамика» не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов и программно-технического обеспечения учета объектов. Кроме того, предприятие допускает превышение нормативов допустимых выбросов в атмосферу.