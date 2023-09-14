Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превышал нормы выбросов в воздух

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Целью внеплановой проверки Росприроднадзора был контроль соблюдения обязательных требований на объектах с высоким негативным влиянием на окружающую среду. В ходе надзорного мероприятия инспекторы обнаружили, что АО «Строительная керамика» не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов и программно-технического обеспечения учета объектов. Кроме того, предприятие допускает превышение нормативов допустимых выбросов в атмосферу.
По итогу Росприроднадзор выдал предписание об устранении выявленных нарушений. Также кирпичному заводу грозят штрафы.
В отношении юридического и должностных лиц АО «Строительная керамика» будут возбуждены дела об административных правонарушениях, — говорится в сообщении ведомства.
Компания АО «Строительная керамика» действует на рынке производства стройматериалов с 1993 года. Ее основным видом деятельности является выпуск кирпича. Генеральный директор завода — Игорь Миронов.