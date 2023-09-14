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Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превышал нормы выбросов в воздух

Кирпичный завод в Нижнем Тагиле превышал нормы выбросов в воздух

14 сентября 2023, 08:32
Фото: Роспотребнадзор
Нижнетагильский кирпичный завод АО «Строительная керамика» нарушал нормы в охране окружающей среды. Нарушения выявил Росприроднадзор во время проверки.

Целью внеплановой проверки Росприроднадзора был контроль соблюдения обязательных требований на объектах с высоким негативным влиянием на окружающую среду. В ходе надзорного мероприятия инспекторы обнаружили, что АО «Строительная керамика» не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов и программно-технического обеспечения учета объектов. Кроме того, предприятие допускает превышение нормативов допустимых выбросов в атмосферу.

По итогу Росприроднадзор выдал предписание об устранении выявленных нарушений. Также кирпичному заводу грозят штрафы.

В отношении юридического и должностных лиц АО «Строительная керамика» будут возбуждены дела об административных правонарушениях, — говорится в сообщении ведомства.

Компания АО «Строительная керамика» действует на рынке производства стройматериалов с 1993 года. Ее основным видом деятельности является выпуск кирпича. Генеральный директор завода — Игорь Миронов.

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