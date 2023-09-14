Компания «БАС» использует дроны для грузовых авиаперевозок вместе с «Глонасс»

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Теперь в ООО «БАС» делятся планами на совместное с АО «Глонасс» предоставление услуг в отрасли грузоперевозок беспилотниками. Стороны заключили соответствующую договоренность во время встречи в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, пишут newizv.ru.
Предполагается, что сотрудничество молодой компании «Беспилотные авиационные системы» с «Глонасс» в целом простимулирует ускорение цифровой трансформации транспортной сферы в стране. Так, помимо развития авиаперевозок, есть расчет на появление возможности применять беспилотники «БАС» при выполнении задач, требующих использования мониторинга или аэрофотосъемки.
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко указал, что расширение инфраструктуры связи и наблюдения являет собой приоритетное условие для активного внедрения услуг и сервисов, создаваемых с использованием беспилотных авиационных систем. Кроме того, АО «Глонасс» как независимый кроссплатформенный игрок с уже установившейся инфраструктурой будет выполнять роль оптимального партнера в вопросах исполнения проектов, столь важных для российской отрасли беспилотных систем.
Первые коммерческие полеты управляемых дронов уже стартовали в пошлом году. Специалисты трудятся над тем, чтобы беспилотники могли выполнять поставленные задачи в зонах без сотовой связи. Эта опция кажется особенно нужной для Арктики или Дальнего Востока.
После внедрения беспилотников в национальное воздушное пространство Российской Федерации все полеты БАС будут требовать согласования с операторами аэронавигационного обслуживания и органами власти на местах. В перспективе это приведет к «открытию неба» для беспилотников, иными словами, позволит отменить установленные запреты на применение дронов в регионах России.
Между тем в компании «БАС» уже обратились к изучению задач по оказанию услуг по франшизе. В качестве национального оператора беспилотной авиации «БАС» сможет с этой целью открыть филиалы в регионах РФ.
В планах компании увеличить собственный авиапарк беспилотников почти до двухсот единиц до конца 2023 года. А к началу 2027 года взят курс на наращивание флота оператора до четырех сотен летательных аппаратов.
Сегодня в компании сконцентрировались на проведении испытаний для выявления наиболее перспективных моделей дронов, которые могли бы действовать в разных деловых сферах.
В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), основавшей ООО «БАС» совместно с «Платформой Национальной технологической инициативы» (НТИ), заявили о готовности большей части регионов РФ к формированию новой отрасли — беспилотной авиации. Прежде генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отмечал, что может охарактеризовать «БАС» как локомотив рынка беспилотной авиации в России. По его предположениям, открытая год назад компания располагает потенциалом для обеспечения потребностей развития соответствующей инфраструктуры и станет единым центром предоставления услуг в области авиаперевозок грузов беспилотниками.