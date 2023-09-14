Компания «БАС» использует дроны для грузовых авиаперевозок вместе с «Глонасс»

В Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), основавшей ООО «БАС» совместно с «Платформой Национальной технологической инициативы» (НТИ), заявили о готовности большей части регионов РФ к формированию новой отрасли — беспилотной авиации. Прежде генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих отмечал, что может охарактеризовать «БАС» как локомотив рынка беспилотной авиации в России. По его предположениям, открытая год назад компания располагает потенциалом для обеспечения потребностей развития соответствующей инфраструктуры и станет единым центром предоставления услуг в области авиаперевозок грузов беспилотниками.