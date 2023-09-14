tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Лучшее фото города выберут от жителей Нижнего Тагила

Лучшее фото города выберут от жителей Нижнего Тагила

14 сентября 2023, 13:09
Фото: 1MI
Жителям Нижнего Тагила предлагают сфотографировать город и получить за это призы.

К участию в конкурсе приглашаются школьные классы, любители экскурсий и походов. Участвовать могут как жители Нижнего Тагила, так и других городов. Конкурсные мероприятия организует Центр туризма.

Фотоконкурс называется «Тагил достопримечательный». Победители получат лучшие экскурсии по городу.

Для участия ученикам школ нужно сфотографироваться всем классом на фоне любимой достопримечательности Нижнего Тагила. Это может быть природа, памятник, общественное пространство или что-либо другое.

Победителей будут выбирать сами тагильчане путем онлайн-голосования. Оно будет открыто на туристическом портале Нижнего Тагила. Голосовать можно будет один раз в сутки.

Сделанные снимки необходимо выкладывать в соцсети, сопровождая их хештегом #едемвтагил и #visittagil. Авторы лучших фото получат призы от партнеров конкурса.

Это экскурсия-променад, посещение Креативного кластера в Черной с мастер-классами, экскурсии по выставкам Музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Будут и другие подарки. Итоги будут подведены 9 октября.

Студенту из Нижнего Тагила вручили награду за победу в конкурсе им. Аммоса Черепанова
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ивделе и Верхотурье установят указатели для иностранных туристов7 млрд рублей потратят на питание школьников Свердловской области в 2024 году«Просят перевести деньги»: тагильчане пожаловались на взлом WhatsApp
#Нижний Тагил#Туризм#Соцсети#Призы#Школы#Фотоконкурс#Достопримечательности#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат
Вчера, 09:49
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
12 сентября, 13:50
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19