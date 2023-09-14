Лучшее фото города выберут от жителей Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
К участию в конкурсе приглашаются школьные классы, любители экскурсий и походов. Участвовать могут как жители Нижнего Тагила, так и других городов. Конкурсные мероприятия организует Центр туризма.
Фотоконкурс называется «Тагил достопримечательный». Победители получат лучшие экскурсии по городу.
Для участия ученикам школ нужно сфотографироваться всем классом на фоне любимой достопримечательности Нижнего Тагила. Это может быть природа, памятник, общественное пространство или что-либо другое.
Победителей будут выбирать сами тагильчане путем онлайн-голосования. Оно будет открыто на туристическом портале Нижнего Тагила. Голосовать можно будет один раз в сутки.
Сделанные снимки необходимо выкладывать в соцсети, сопровождая их хештегом #едемвтагил и #visittagil. Авторы лучших фото получат призы от партнеров конкурса.
Это экскурсия-променад, посещение Креативного кластера в Черной с мастер-классами, экскурсии по выставкам Музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и Нижнетагильского музея изобразительных искусств. Будут и другие подарки. Итоги будут подведены 9 октября.