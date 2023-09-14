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Министр образования Свердловской области высказался о фото учителей в соцсетях

Министр образования Свердловской области высказался о фото учителей в соцсетях

14 сентября 2023, 06:30
Фото: 1MI
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов негативно прокомментировал фотографии учителей, которые они выкладывают в социальные сети.

По мнению министра, педагоги не должны фотографировать себя в купальнике или с бокалом шампанского в руках, так как это противоречит принятым нормам морали. Об этом Биктуганов рассказал в интервью ТВ-каналу ОТВ.

Также, по словам Биктуганова, своими фотографиями учителя провоцируют родителей, учеников и общество в целом на негативное и предвзятое отношение к себе.

Кроме того, министр посоветовал преподавателям, которые стали предметом обсуждения из-за фотографий в соцсетях, извиниться за свое поведение перед коллегами.

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге мать одного из школьников пожаловалась директору школы на учительницу, так как в ее соцсети она заметила фотографию своего сына без упоминания его имени. Также в аккаунте преподавательницы были фотографии с алкогольными напитками.

Директор принял решение уволить сотрудницу по статье. Однако в конце августа педагогу сообщили о том, что она остается на прежнем рабочем месте в прежней должности.

В Екатеринбурге вернули должность уволенной ранее учительнице за посты в соцсетях
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#Общество#Свердловская область#Работа#Учителя#Педагоги#Алкоголь#Соцсети#Социальные сети#Фотографии#Преподаватели#Министр образования#Елизавета Зиборова#Фото учителей
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