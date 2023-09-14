Министр образования Свердловской области высказался о фото учителей в соцсетях

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
По мнению министра, педагоги не должны фотографировать себя в купальнике или с бокалом шампанского в руках, так как это противоречит принятым нормам морали. Об этом Биктуганов рассказал в интервью ТВ-каналу ОТВ.
Также, по словам Биктуганова, своими фотографиями учителя провоцируют родителей, учеников и общество в целом на негативное и предвзятое отношение к себе.
Кроме того, министр посоветовал преподавателям, которые стали предметом обсуждения из-за фотографий в соцсетях, извиниться за свое поведение перед коллегами.
Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге мать одного из школьников пожаловалась директору школы на учительницу, так как в ее соцсети она заметила фотографию своего сына без упоминания его имени. Также в аккаунте преподавательницы были фотографии с алкогольными напитками.
Директор принял решение уволить сотрудницу по статье. Однако в конце августа педагогу сообщили о том, что она остается на прежнем рабочем месте в прежней должности.