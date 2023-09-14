Министр образования Свердловской области высказался о фото учителей в соцсетях

Напомним, в марте 2023 года в Екатеринбурге мать одного из школьников пожаловалась директору школы на учительницу, так как в ее соцсети она заметила фотографию своего сына без упоминания его имени. Также в аккаунте преподавательницы были фотографии с алкогольными напитками.