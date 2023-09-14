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Мобилизованного из Невьянска приговорили к 5,5 года колонии за дезертирство

Мобилизованного из Невьянска приговорили к 5,5 года колонии за дезертирство

14 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд приговорил мобилизованного из Невьянска к 5,5 года колонии по обвинению в дезертирстве (ч. 5 ст. 337 УК). Военный несколько месяцев участвовал в спецоперации, из-за чего у него обострилось хроническое заболевание, потребовавшее лечения в клинике.

Как пишет E1.RU со ссылкой не родственников 43-летнего Владимира, на службу его призвали в рамках мобилизации в конце сентября 2022 года. Вскоре у мужчины обострился хронический геморрой, и в декабре его отпустили на лечение в родной город.

Ничего не говорили, что уголовное дело может быть. Это было шоком для нас, — рассказала журналистам супруга военного Наталья.

В конце декабря Владимир должен был вернуться на службу, но в тот же день поскользнулся и ушиб грудную клетку, и это подтверждается медицинскими документами. Несмотря на объективные обстоятельства, по которым мужчина не смог вернуться в зону СВО, в марте на него завели уголовное дело о дезертирстве.

В конце июля контрактника из Нижнего Тагила приговорили к пяти годам колонии за «самоволку».

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#Свердловская область#Уголовное дело#Военные#Военнослужащие#Мобилизация#СВО#Спецоперация#Дезертирство#Григорий Орлов
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