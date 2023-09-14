Мобилизованного из Невьянска приговорили к 5,5 года колонии за дезертирство

В конце декабря Владимир должен был вернуться на службу, но в тот же день поскользнулся и ушиб грудную клетку, и это подтверждается медицинскими документами. Несмотря на объективные обстоятельства, по которым мужчина не смог вернуться в зону СВО, в марте на него завели уголовное дело о дезертирстве.