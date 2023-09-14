Мобилизованного из Невьянска приговорили к 5,5 года колонии за дезертирство

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Как пишет E1.RU со ссылкой не родственников 43-летнего Владимира, на службу его призвали в рамках мобилизации в конце сентября 2022 года. Вскоре у мужчины обострился хронический геморрой, и в декабре его отпустили на лечение в родной город.
Ничего не говорили, что уголовное дело может быть. Это было шоком для нас, — рассказала журналистам супруга военного Наталья.
В конце декабря Владимир должен был вернуться на службу, но в тот же день поскользнулся и ушиб грудную клетку, и это подтверждается медицинскими документами. Несмотря на объективные обстоятельства, по которым мужчина не смог вернуться в зону СВО, в марте на него завели уголовное дело о дезертирстве.
В конце июля контрактника из Нижнего Тагила приговорили к пяти годам колонии за «самоволку».