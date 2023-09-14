Мономарафон в поддержку донорства пройдет в Нижнем Тагиле

А амбассадор проекта, Артем Алискеров, ежедневно будет совершать 42-километровый мономарафон. В Нижний Тагил спортсмен приедет 16 сентября. Здесь он пробежит от станции переливания крови до социально-педагогического института. Старт остоится в 7:00.