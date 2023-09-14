Мономарафон в поддержку донорства пройдет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, планирует пробежать 42 километра. Марафон под названием «ДавайВступай!» стартовал 4 сентября в разных городах России.
Завершится он 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия». Во всех регионах страны пройдут флешмобы, выступления артистов и известных спортсменов.
А амбассадор проекта, Артем Алискеров, ежедневно будет совершать 42-километровый мономарафон. В Нижний Тагил спортсмен приедет 16 сентября. Здесь он пробежит от станции переливания крови до социально-педагогического института. Старт остоится в 7:00.
А с 10:00 до 14:00 в ОСП №3 на улице Циолковского состоится донорская акция. В регистр доноров вступят представители градообразующих предприятий.
С 14:00 до 15:30 в социально-педагогическом институте состоится интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я — донор костного мозга».