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Мономарафон в поддержку донорства пройдет в Нижнем Тагиле

Мономарафон в поддержку донорства пройдет в Нижнем Тагиле

14 сентября 2023, 13:41
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится марафон в поддержку донорства костного мозга. Нижний Тагил стал шестнадцатым городом, где состоится это мероприятие.

Артем Алискеров, перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии, планирует пробежать 42 километра. Марафон под названием «ДавайВступай!» стартовал 4 сентября в разных городах России.

Завершится он 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия». Во всех регионах страны пройдут флешмобы, выступления артистов и известных спортсменов.

А амбассадор проекта, Артем Алискеров, ежедневно будет совершать 42-километровый мономарафон. В Нижний Тагил спортсмен приедет 16 сентября. Здесь он пробежит от станции переливания крови до социально-педагогического института. Старт остоится в 7:00.

А с 10:00 до 14:00 в ОСП №3 на улице Циолковского состоится донорская акция. В регистр доноров вступят представители градообразующих предприятий.

С 14:00 до 15:30 в социально-педагогическом институте состоится интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я — донор костного мозга».

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#Нижний Тагил#Россия#Флешмоб#Артисты#Спортсмены#Марафон#Донорство#Дарья Сорокина
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