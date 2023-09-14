Мошенники разводят жителей Нижнего Тагила под видом знакомых

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Мужчине пришло сообщение в мессенджере якобы от его друга с просьбой перевести 50 тысяч в долг на пару часов. Также ему кинули номер банковской карты на имя некой Оксаны.
Мужчина, не усмотрев в этом ничего странного, перевел запрашиваемую сумму. Вскоре ему пришло аналогичное сообщение, и тогда тагильчанин связался с другом. Как оказалось, аккаунт приятеля был взломан, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
По тей же схеме действовали злоумышленники с 41-летней горожанкой. У нее выманили деньги от имени ее подруги. Только уже после перевода суммы женщина позвонила приятельнице и поняла, что стала жертвой обмана.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница перевела аферистам более двух миллионов рублей.