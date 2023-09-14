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Рабочий и воспитатель в Нижнем Тагиле лишились 71 тысячи рублей

Мошенники разводят жителей Нижнего Тагила под видом знакомых

14 сентября 2023, 08:34
Фото: Midjourney

Рабочий и воспитатель в Нижнем Тагиле лишились 71 тысячи рублей

56-летний сотрудник предприятия из Нижнего Тагила перевел мошенникам 50 тысяч рублей, а 41-летняя сотрудница детского сада отдала аферистам 21 тысячу рублей. Оба потерпевших думали, что отдают деньги своим друзьям.

Мужчине пришло сообщение в мессенджере якобы от его друга с просьбой перевести 50 тысяч в долг на пару часов. Также ему кинули номер банковской карты на имя некой Оксаны.

Мужчина, не усмотрев в этом ничего странного, перевел запрашиваемую сумму. Вскоре ему пришло аналогичное сообщение, и тогда тагильчанин связался с другом. Как оказалось, аккаунт приятеля был взломан, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

По тей же схеме действовали злоумышленники с 41-летней горожанкой. У нее выманили деньги от имени ее подруги. Только уже после перевода суммы женщина позвонила приятельнице и поняла, что стала жертвой обмана.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница перевела аферистам более двух миллионов рублей.

Более 2,6 млн рублей отдала мошенникам доцент из Екатеринбурга
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