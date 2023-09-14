Мужчина в Екатеринбурге запер девушку в квартире и избил ее

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Девушка сумела написать своей сестре сообщение о том, что ее удерживают в квартире и бьют, пишет Е1.
На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что екатеринбуржец работает пилотом.
Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина около недели держал в заложниках своих жену и ребенка. Девушка в какой-то момент смогла сообщить подруге, где она находится.
На квартиру были вызваны сотрудники экстренных служб. Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции.