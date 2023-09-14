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Мужчина в Екатеринбурге запер девушку в квартире и избил ее

Мужчина в Екатеринбурге запер девушку в квартире и избил ее

14 сентября 2023, 09:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге мужчина избивал девушку, которую запер в квартире.

Девушка сумела написать своей сестре сообщение о том, что ее удерживают в квартире и бьют, пишет Е1.

На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии. Они выяснили, что екатеринбуржец работает пилотом.

Напомним, в августе 2023 года в Нижнем Тагиле мужчина около недели держал в заложниках своих жену и ребенка. Девушка в какой-то момент смогла сообщить подруге, где она находится.

На квартиру были вызваны сотрудники экстренных служб. Мужчину задержали и отвезли в отделение полиции.

Житель Нижнего Тагила почти неделю держал в заложниках жену и ребенка
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