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Огурцы и помидоры начали дорожать в Свердловской области

Огурцы и помидоры начали дорожать в Свердловской области

14 сентября 2023, 11:01
Фото: 1MI
Более, чем на 6% подорожали огурцы и помидоры в Свердловской области. Статистика опубликована за период с 4 по 11 сентября 2023 года.

Свежие помидоры свердловчане могли в среднем купить за 104,64 рубля (+6,57%), килограмм огурцов обходился в 104,82 рубля (+6,94%). Однако борщевой набор продолжает снижаться в цене. Например, картофель стоил 32,6 рубля (-1,12%), репчатый лук — 34,55 рубля (-3,71%). Капуста подешевела до 35,66 рубля (-6,94%), морковь — до 48,92 рубля (-9,77%).

Литр молока обходился покупателям в 62,62 рубля (-0,65%), килограмм сахара — в 74,28 рубля (-0,63%), яблоки — в 136,15 рубля (-0,7%).

Среди подорожавших продуктов в списке Свердловскстата значатся говядина и свинина, курица и мороженая рыба, соль, мука, пшено, рис и другие позиции, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, с начала 2023 года в Свердловской области на четыре рубля подешевел литр молока.

Борщевой набор продолжает дешеветь в Свердловской области
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#Экономика#Эксклюзив#Цены#Свердловская область#Продукты#Деньги#Статистика#Овощи#Евгения Сафина
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