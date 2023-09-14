Огурцы и помидоры начали дорожать в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Свежие помидоры свердловчане могли в среднем купить за 104,64 рубля (+6,57%), килограмм огурцов обходился в 104,82 рубля (+6,94%). Однако борщевой набор продолжает снижаться в цене. Например, картофель стоил 32,6 рубля (-1,12%), репчатый лук — 34,55 рубля (-3,71%). Капуста подешевела до 35,66 рубля (-6,94%), морковь — до 48,92 рубля (-9,77%).
Литр молока обходился покупателям в 62,62 рубля (-0,65%), килограмм сахара — в 74,28 рубля (-0,63%), яблоки — в 136,15 рубля (-0,7%).
Среди подорожавших продуктов в списке Свердловскстата значатся говядина и свинина, курица и мороженая рыба, соль, мука, пшено, рис и другие позиции, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, с начала 2023 года в Свердловской области на четыре рубля подешевел литр молока.