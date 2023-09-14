Отремонтировать и построить дороги в Свердловской области помогут вторичные ресурсы

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
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Updated Сегодня, 11:19
В Свердловской области в 2023 году дорожные работы будут произведены на 207 километрах дорог. Их приведут к нормативному состоянию, а многие из участков фактически построят заново. Дня ремонта и строительства дорожного полотна потребуется около 2,5 миллионов тонн щебня и 700 тысяч тонн песка.
Эти материалы требуют дальнейшей разработки карьеров, которые, в свою очередь, занимают значительные площади. Чтобы не оставить потомкам очередной «уральский марс» (70 гектаров карьера под Богдановичем, где изымалась глина), при производстве дорожники применяют вторичные материалы.
В дорожных работах используются материалы в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, в том числе дорожно-строительные материалы из техногенных отходов. Например, щебень из шлаков — отходов металлургического производства для дорожного строительства выпускается по ГОСТ 3344-83, которым определяются параметры не только щебня, но и шлакового песка для дорожного хозяйства, — рассказал начальник лаборатории качества Управления автодорог Свердловской области Антон Втюрин.
Еще одним из вариантов использования продуктов переработки техногенных отходов в дорожном строительстве является применение переработанных автомобильных шин — резиновой крошки. Ее добавляют в асфальт в качестве модифицирующей добавки вяжущего для улучшения свойств асфальтобетонного покрытия.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о наличии грунтов для засыпки выработанных карьеров. В регионе более 4 миллионов га земель сельхознаначения, 15 млн га лесов. Но ученные и специалисты давно говорят об обеднении уральских почв и дефиците земель для использования в строительной и дорожно-строительной отраслях.
Для решения подобной проблемы в Свердловской области одними из первых в России намерены создать мощности по производству земли, пригодной для и сельского хозяйства, и для строительства.
Так, в Нижнем Тагиле, Краснотуринске и под Екатеринбургом введут в эксплуатацию участки компостирования органических отходов. В Нижнем Тагиле и Краснотурьинске на мусоросортировочных комплексах уже с 2024 года будет производиться почти 73 тысячи тонн компоста. А для Екатеринбургской агломерации мощность участка составит около 180 тысяч тонн в год. В совокупности это сопоставимо с 85 гектарами природных земель.
Природоохранная деятельность не отделима от ресурсосбережения. Одним из направлений этой работы является замещение природных материалов на вторичные ресурсы. Национальный проект «Экология» и глава региона Евгений Куйвашев нацеливают на бережное отношение к природному комплексу Урала, на его сохранение. Использование новых технологий по переработке отходов является ключевым направление, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.
На повестке дня стоит использование в дорожном строительстве других продуктов переработки, например, пластика, углеволокна, стекла и металла. Как отметили в Управления автодорог Свердловской области, это требует проведения дополнительных исследований в отраслевых НИИ, а также проработки технических условий применения и дальнейшего опытного внедрения и применения на автодорогах.