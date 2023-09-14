Отремонтировать и построить дороги в Свердловской области помогут вторичные ресурсы

На сегодняшний день остро стоит вопрос о наличии грунтов для засыпки выработанных карьеров. В регионе более 4 миллионов га земель сельхознаначения, 15 млн га лесов. Но ученные и специалисты давно говорят об обеднении уральских почв и дефиците земель для использования в строительной и дорожно-строительной отраслях.

Для решения подобной проблемы в Свердловской области одними из первых в России намерены создать мощности по производству земли, пригодной для и сельского хозяйства, и для строительства.