Пассажиры аэропорта Кольцово «залетают» по-новому

Для того, чтобы обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом авиапутешественников, МТС установила новую антенную сеть, проложила дополнительные волоконно-оптические линии связи и провела рефарминг частоты 2100 МГц. Ранее эту частоту использовала базовая станция стандарта 3G. Сейчас же она используется в современном стандарте LTE. Все это позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных.