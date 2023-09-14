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Пассажиры аэропорта Кольцово «залетают» по-новому

Пассажиры аэропорта Кольцово «залетают» по-новому

14 сентября 2023, 05:01
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС развернула обновленную сеть сотовой связи на территории международного аэропорта Кольцово. Активное строительство и запуск новых базовых станций увеличили скорость передачи данных в терминале внутренних авиалиний, грузовом и VIP-терминалах, а также перроне аэродрома в 3 раза.

МТС реализовала indoor-покрытие внутри пассажирского терминала внутренних авиалиний и обеспечила быстрый и удобный доступ в сеть на летном поле. Для реализации данного проекта специалисты компании разработали сложное техническое решение. Именно оно смогло обеспечить качественные цифровые сервисы во всех внутренних помещениях здания, ранее изолированных от наружного сигнала.

Для того, чтобы обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом авиапутешественников, МТС установила новую антенную сеть, проложила дополнительные волоконно-оптические линии связи и провела рефарминг частоты 2100 МГц. Ранее эту частоту использовала базовая станция стандарта 3G. Сейчас же она используется в современном стандарте LTE. Все это позволило увеличить емкость сети и повысить скорость передачи данных.

Фото: 1MI

По данным туристической платформы МТС Travel, Екатеринбург является одним из лидеров среди городов России в сфере бизнес-путешествий. В прошлом году воздушная гавань столицы Свердловской области обслужила почти 6 миллионов пассажиров. В текущем году, по прогнозам специалистов, эта цифра может вырасти.

Мы как оператор также видим все возрастающую нагрузку на нашу сеть, в аэропорту посетители часто проводят время в режиме онлайн. Наши специалисты начали работы по обновлению сети вначале 2023 года и уже сейчас видим, что средние скорости мобильного интернета достигают 150Мбит/с. Это очень хороший показатель, и он позволяет пассажирам решать свои «цифровые» задачи в считанные секунды даже в часы пиковых нагрузок, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

В грузовом терминале для работы логистического оборудования, снятия показаний телеметрии, оператор развернул сеть стандарта NB- IoT для интернета вещей. А в настоящий момент цифровая экосистема МТС приступила к строительству indoor-покрытия на территории терминала авиалиний, который обеспечивает логистику международных рейсов.

#Транспорт#Свердловская область#Кольцово#Модернизация#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Мобильный интернет#МТС#Мобильная связь#Сеть#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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