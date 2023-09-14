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Пожарные пришли в школу в Нижнем Тагиле

Пожарные пришли в школу в Нижнем Тагиле

14 сентября 2023, 11:09
Фото: МБУ «Центр защиты населения»
Для учеников школы №50 в Нижнем Тагиле состоялся «Форум детской безопасности». Мероприятие прошло 14 сентября 2023 года.

Сотрудники ГИБДД и «Центра защиты населения», а также пожарные показали учащимся свое служебное оборудование и технику и рассказали о правилах безопасности.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В конце встречи работники ведомств подарили школьникам памятки и сертификаты участника форума, рассказали в пресс-службе «Центра защиты населения».

Напомним, в Екатеринбурге состоялось награждение школьников и преподавателей губернаторской премией. Лауреаты были победителями областных и всероссийских олимпиад.

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#Нижний Тагил#Дети#Школьники#Мероприятие#Центр защиты населения#Сертификаты#Памятки#Елизавета Зиборова#Форум детской безопасности#Правила безопасности
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