Пожарные пришли в школу в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Сотрудники ГИБДД и «Центра защиты населения», а также пожарные показали учащимся свое служебное оборудование и технику и рассказали о правилах безопасности.
В конце встречи работники ведомств подарили школьникам памятки и сертификаты участника форума, рассказали в пресс-службе «Центра защиты населения».
Напомним, в Екатеринбурге состоялось награждение школьников и преподавателей губернаторской премией. Лауреаты были победителями областных и всероссийских олимпиад.