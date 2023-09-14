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Published Сегодня, 09:06

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Пропавшая девушка из Екатеринбурга прислала своему парню сообщение

Пропавшая девушка из Екатеринбурга прислала своему парню тревожное сообщение

14 сентября 2023, 09:06
Фото: 1MI

Пропавшая девушка из Екатеринбурга прислала своему парню сообщение

22-летняя Махфузахон из Екатеринбурга, которую ищут вторую неделю, прислала своему молодому человеку сообщение.

3 сентября у девушки был день рождения. В этот день она написала своему парню сообщение в мессенджере, в котором попросила прощения за то, что он «четыре года потратил на нее». Известно, что родители сперва были против отношений с ее молодым человеком, в связи с чем девушка уезжала в другой город, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам знакомой семьи, пропавшей девушке не хватало внимания родителей. Она думала, что никому не нужна и из-за этого не хотела жить. При этом, как рассказала знакомая, девушка планировала совершить самоубийство в свой день рождения.

Напомним, Махфузахон пропала 2 сентября 2023 года. Она была одета в штаны, водолазку, кроссовки и зеленую накидку. С собой у нее был рюкзак.

Девушка с рюкзаком исчезла в Екатеринбурге
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