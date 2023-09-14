Пропавшая девушка из Екатеринбурга прислала своему парню тревожное сообщение

3 сентября у девушки был день рождения. В этот день она написала своему парню сообщение в мессенджере, в котором попросила прощения за то, что он «четыре года потратил на нее». Известно, что родители сперва были против отношений с ее молодым человеком, в связи с чем девушка уезжала в другой город, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».