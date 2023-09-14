«Просят перевести деньги»: тагильчане пожаловались на взлом WhatsApp

Еще одна свердловчанка попалась на мошенников, работающих по, казалось бы, уже известной схеме. Некто просит проголосовать за племянницу, якобы участвующую в конкурсе и рассчитывающую на призы. Добродушные знакомые переходят по ссылке на голосование и передают доступы в мессенджер злоумышленникам.