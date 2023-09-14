«Просят перевести деньги»: тагильчане пожаловались на взлом WhatsApp

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Читатель TagilCity.ru Владимир получил сообщение с просьбой о переводе 35 тысяч рублей от соседа. Догадавшись о взломе аккаунта, мужчина пообщался со знакомым, который подтвердил его догадки.
Другая читательница TagilCity.ru Анастасия получила подобную рассылку от преподавателя дополнительных курсов у ребенка.
Это рабочий аккаунт человека, с него всегда что-то присылает актуальное по занятиям. Вдруг поступила просьба о переводе денег. Я, конечно, догадалась, что это взлом, ничего не переводила, — рассказала редакции Анастасия.
Еще одна свердловчанка попалась на мошенников, работающих по, казалось бы, уже известной схеме. Некто просит проголосовать за племянницу, якобы участвующую в конкурсе и рассчитывающую на призы. Добродушные знакомые переходят по ссылке на голосование и передают доступы в мессенджер злоумышленникам.
Добавим, что в Нижнем Тагиле 56-летний сотрудник предприятия из Нижнего Тагила перевел мошенникам 50 тысяч рублей, а 41-летняя сотрудница детского сада отдала аферистам 21 тысячу рублей. Оба потерпевших думали, что отдают деньги своим друзьям, сообщили в полиции Нижнего Тагила.