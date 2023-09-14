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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Мошенники атаковали аккаунты WhatsApp жителей Нижнего Тагила

«Просят перевести деньги»: тагильчане пожаловались на взлом WhatsApp

14 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI

Мошенники атаковали аккаунты WhatsApp жителей Нижнего Тагила

Мошенники взламывают аккаунты WhatsApp жителей Нижнего Тагила и Свердловской области и рассылают сообщения с просьбами перевести деньги.

Читатель TagilCity.ru Владимир получил сообщение с просьбой о переводе 35 тысяч рублей от соседа. Догадавшись о взломе аккаунта, мужчина пообщался со знакомым, который подтвердил его догадки.

Другая читательница TagilCity.ru Анастасия получила подобную рассылку от преподавателя дополнительных курсов у ребенка.

Это рабочий аккаунт человека, с него всегда что-то присылает актуальное по занятиям. Вдруг поступила просьба о переводе денег. Я, конечно, догадалась, что это взлом, ничего не переводила, — рассказала редакции Анастасия.
Мошенники взламывают WhatsAppМошенники взламывают WhatsApp
Мошенники взламывают WhatsApp
Фото: tagilcity.ru

Еще одна свердловчанка попалась на мошенников, работающих по, казалось бы, уже известной схеме. Некто просит проголосовать за племянницу, якобы участвующую в конкурсе и рассчитывающую на призы. Добродушные знакомые переходят по ссылке на голосование и передают доступы в мессенджер злоумышленникам.

Мошенники атаковали свердловчанМошенники атаковали свердловчан
Мошенники атаковали свердловчан
Фото: tagilcity.ru

Добавим, что в Нижнем Тагиле 56-летний сотрудник предприятия из Нижнего Тагила перевел мошенникам 50 тысяч рублей, а 41-летняя сотрудница детского сада отдала аферистам 21 тысячу рублей. Оба потерпевших думали, что отдают деньги своим друзьям, сообщили в полиции Нижнего Тагила.

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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Мошенничество#WhatsApp#Соцсети#Взлом#Соцсеть#Мошенники#Спам#Юлия Степанова
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