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Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города

Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города

14 сентября 2023, 08:45
Фото: tagilcity.ru
38-летний пьяный житель Эльмаша спал на проезжей части в центре Екатеринбурга. Он лежал на проспекте Ленина, рядом со зданием городской администрации.

Спасать мужчину пришлось случайным прохожим. Как рассказала местная жительница Александра TagilCity.ru, мужчину она заметила 14 сентября в 12:30. Тогда же она вызвала для мужчины скорую.

Он лежал прямо на брусчатке на дороге, на месте, где люди ожидают прихода трамваев — то есть посреди дороги между трамвайными путями и автомобильным движением. Когда его растолкали, стало понятно, что он нетрезвый, он даже сидеть толком не может, — рассказала Александра.
Фото: tagilcity.ru

Также, по ее словам, скорая приехала примерно через 15 минут. Медики посадили его в машину.

Так как он лежал посередине проезжей части, он в любой момент мог завалиться как под колеса машин, так и под трамвай. Он просил отвезти его на Эльмаш, но я вызвала ему скорую, потому что в таком состоянии он никуда не доедет, — добавила Александра.
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