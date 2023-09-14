Пьяный житель Екатеринбурга спал на дороге в центре города

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Спасать мужчину пришлось случайным прохожим. Как рассказала местная жительница Александра TagilCity.ru, мужчину она заметила 14 сентября в 12:30. Тогда же она вызвала для мужчины скорую.
Он лежал прямо на брусчатке на дороге, на месте, где люди ожидают прихода трамваев — то есть посреди дороги между трамвайными путями и автомобильным движением. Когда его растолкали, стало понятно, что он нетрезвый, он даже сидеть толком не может, — рассказала Александра.
Также, по ее словам, скорая приехала примерно через 15 минут. Медики посадили его в машину.
Так как он лежал посередине проезжей части, он в любой момент мог завалиться как под колеса машин, так и под трамвай. Он просил отвезти его на Эльмаш, но я вызвала ему скорую, потому что в таком состоянии он никуда не доедет, — добавила Александра.