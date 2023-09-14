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Особый противопожарный режим отменяется в Свердловской области

Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим

14 сентября 2023, 09:52
Фото: 1MI

Особый противопожарный режим отменяется в Свердловской области

В Свердловской области постановлением губернатора отменили особый противопожарный режим. Документ вступает в силу с 15 сентября.

С 15 сентября в Свердловской области вновь можно использовать открытый огонь и мобильные мангалы. Свердловчане могут разводить костры, сжигать мусор и осуществлять другие виды пожароопасных работ.

По информации департамента информационной политики региона, специалисты оценивают пожарную обстановку как стабильную. Природные пожары на Урале не происходили уже в течение двух недель.

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Напомним, в Свердловской области особый противопожарный режим ввели 15 апреля, а затем продлили с 15 июня. Режим чрезвычайной ситуации в Свердловской области был введен в мае 2023 года в связи с массовыми пожарами в лесах, а также в Сосьве, Таежном и других населенных пунктах. Распространение пожаров было связано с жаркой и засушливой погодой. За время действия режима жители региона не раз попадались на нарушении запрета: кто-то жарил шашлыки, кто-то разводил костры и сжигал мусор.

В Горноуральском городском округе постановление об отмене режима было подписано 20 июня.

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