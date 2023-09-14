Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания в 90% свердловских школ

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Так, за последний год в 90% среднеуральских школ выявили от одного до 11 нарушений. В общей сложности учреждения оштрафовали на 4 миллиона рублей по 698 протоколам, сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель управления надзора по гигиене детей регионального Роспотребнадзора Наталья Моисеева.
В числе частых нарушений специалист отметила несоблюдение санитарных норм, правил личной гигиены, а также некачественное мытье посуды. Еще одна проблема, пусть и не столь распространенная, состоит в использовании низкокачественных фальсифицированных продуктов — чаще всего это касается сгущенки, сливочного масла и сыра.
Ранее в минобразования Свердловской области заявили, что в предстоящем году питание школьников профинансируют на 7 миллиардов рублей.