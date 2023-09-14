Роспотребнадзор выявил нарушения в организации питания в 90% свердловских школ

Так, за последний год в 90% среднеуральских школ выявили от одного до 11 нарушений. В общей сложности учреждения оштрафовали на 4 миллиона рублей по 698 протоколам, сообщила на пресс-конференции ТАСС руководитель управления надзора по гигиене детей регионального Роспотребнадзора Наталья Моисеева.