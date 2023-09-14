Рыбак выловил из Белоярского водохранилища гигантских белых амуров

Два года назад мальков белого амура запустили в воды Белоярского водохранилища, чтобы искусственно восполнить биоресурсы водоема и воспрепятствовать разрастанию водорослей. В разные годы с теми же целями в водохранилище «вселяли» мальков сазана и толстолобика.