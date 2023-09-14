Рыбак выловил из Белоярского водохранилища гигантских белых амуров

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19, — поделился Михаил.
На опубликованных агентством URA.ru снимках заметен выдающийся размер рыб, длина которых доходит до половины человеческого роста. Добыча едва помещается в ванну.
Два года назад мальков белого амура запустили в воды Белоярского водохранилища, чтобы искусственно восполнить биоресурсы водоема и воспрепятствовать разрастанию водорослей. В разные годы с теми же целями в водохранилище «вселяли» мальков сазана и толстолобика.
Ранее житель Перми выловил огромных декоративных карпов на озере в селе Киприно.