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Рыбак выловил из Белоярского водохранилища гигантских белых амуров

Рыбак выловил из Белоярского водохранилища гигантских белых амуров

14 сентября 2023, 10:35
Фото: 1MI
Роскошным уловом похвастался житель Свердловской области, выудивший из водоема два белых амура общей массой почти в 40 килограммов.
Рыбачил на Белоярском водохранилище. Это белый амур. Вес одной рыбины 18 кило, второй — 19, — поделился Михаил.

На опубликованных агентством URA.ru снимках заметен выдающийся размер рыб, длина которых доходит до половины человеческого роста. Добыча едва помещается в ванну.

Два года назад мальков белого амура запустили в воды Белоярского водохранилища, чтобы искусственно восполнить биоресурсы водоема и воспрепятствовать разрастанию водорослей. В разные годы с теми же целями в водохранилище «вселяли» мальков сазана и толстолобика.

Ранее житель Перми выловил огромных декоративных карпов на озере в селе Киприно.

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#Общество#Экология#Свердловская область#Рыбалка#Водоемы#Природа#Григорий Орлов
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