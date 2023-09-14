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Соседи рассказали о свердловчанке, которую убила и закопала дочь

Соседи рассказали о свердловчанке, которую убила и закопала дочь

14 сентября 2023, 09:16
Фото: 1MI
Соседи рассказали о жительнице поселка Уфимский в Свердловской области, которую убила и закопала собственная дочь.

Жители утверждают, что 37-летний мужчина со своей 19-летней женой расправились с тещей. Они проживали все вместе, пишет «КП-Екатеринбург».

Предварительно известно, что пенсионерка была убита из-за домашних конфликтов. После случившегося, супруги закопали тело женщины в лесу, а дома сделали вид, будто она пропала, утверждают соседи.

Оба предполагаемых злоумышленника задержаны. Ранее на супругов не поступало никаких жалоб.

Они жили в частном деревенском доме. Их мало кто знает — они не наши. Приехали недавно, где-то полгода назад, — сообщил начальник Уфимского территориального управления администрации Ачитского городского округа Александр Некрасов.

Также известно, что они не доставляли соседям никаких неудобств, также не злоупотребляли спиртным. Однако постоянной работы у обоих не было. Они занимались либо картошкой, либо сбором ягод.

Известно, что у супругов есть дети. С кем они останутся, пока неизвестно.

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#Происшествия#Частный дом#Дети#Убийство#Задержание#Дочь#Картошка#Дарья Сорокина
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