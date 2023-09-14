Соседи рассказали о свердловчанке, которую убила и закопала дочь

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Жители утверждают, что 37-летний мужчина со своей 19-летней женой расправились с тещей. Они проживали все вместе, пишет «КП-Екатеринбург».
Предварительно известно, что пенсионерка была убита из-за домашних конфликтов. После случившегося, супруги закопали тело женщины в лесу, а дома сделали вид, будто она пропала, утверждают соседи.
Оба предполагаемых злоумышленника задержаны. Ранее на супругов не поступало никаких жалоб.
Они жили в частном деревенском доме. Их мало кто знает — они не наши. Приехали недавно, где-то полгода назад, — сообщил начальник Уфимского территориального управления администрации Ачитского городского округа Александр Некрасов.
Также известно, что они не доставляли соседям никаких неудобств, также не злоупотребляли спиртным. Однако постоянной работы у обоих не было. Они занимались либо картошкой, либо сбором ягод.
Известно, что у супругов есть дети. С кем они останутся, пока неизвестно.