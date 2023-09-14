Стала известна дата подачи тепла во все дома Свердловской области

Posted 14 сентября 2023, 14:37
Published 14 сентября 2023, 14:37
Modified 14 сентября 2023, 14:39
Updated 14 сентября 2023, 14:39
По данным департамента информационной политики, в большинстве территорий готовность к пуску тепла достаточно высокая.
До 2 октября весь жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры должны быть обеспечены теплом, — заявил Евгений Куйвашев.
В общей сложности на подготовку к отопительному сезону в регионе было потрачено более семи миллиардов рублей. Были проведены ремонты, замена сетей и сформирован запас топлива.
По словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, в 27 муниципалитетах запуск систем теплоснабжения уже начался. Также ранее отопление стало поступать в дома жителей Екатеринбурга.