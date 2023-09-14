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Posted 14 сентября 2023, 14:37

Published 14 сентября 2023, 14:37

Modified 14 сентября 2023, 14:39

Updated 14 сентября 2023, 14:39

Стала известна дата подачи тепла во все дома Свердловской области

Стала известна дата подачи тепла во все дома Свердловской области

14 сентября 2023, 14:37
Фото: 1MI
Во всех домах и социальных объектах Свердловской области до 2 октября дадут отопление. Такие сроки обозначил губернатор Евгений Куйвашев.

По данным департамента информационной политики, в большинстве территорий готовность к пуску тепла достаточно высокая.

До 2 октября весь жилой фонд и объекты социальной инфраструктуры должны быть обеспечены теплом, — заявил Евгений Куйвашев.

В общей сложности на подготовку к отопительному сезону в регионе было потрачено более семи миллиардов рублей. Были проведены ремонты, замена сетей и сформирован запас топлива.

По словам заместителя губернатора Сергея Швиндта, в 27 муниципалитетах запуск систем теплоснабжения уже начался. Также ранее отопление стало поступать в дома жителей Екатеринбурга.

Житель Екатеринбурга получил в мае квитанцию с большим счетом за отопление
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#Дарья Сорокина#Общество#Ремонт#Евгений Куйвашев#Отопление#Топливо#Теплоснабжение#Жилой фонд#Муниципалитеты
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