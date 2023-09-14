Сталкер актрисы Дрю Бэрримор арестован в Нью-Йорке

37-летнего Чеда Майкла Бусто задержали после того, как он ворвался за кулисы Недели моды в Нью-Йорке и требовал встречи с Уотсон. Он оскорблял моделей и визажистов, заявляя, что хочет жениться на Эмме Уотсон и хочет поговорить с ней, а также сфотографироваться. Пока неизвестно, была ли актриса в помещении в это время. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на TMZ.