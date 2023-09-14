Сталкер актрисы Дрю Бэрримор арестован в Нью-Йорке

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 18:58
Updated Сегодня, 18:58
37-летнего Чеда Майкла Бусто задержали после того, как он ворвался за кулисы Недели моды в Нью-Йорке и требовал встречи с Уотсон. Он оскорблял моделей и визажистов, заявляя, что хочет жениться на Эмме Уотсон и хочет поговорить с ней, а также сфотографироваться. Пока неизвестно, была ли актриса в помещении в это время. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на TMZ.
Бусто обвиняют в нарушении порядка и незаконном проникновении. Ранее 48-летняя Бэрримор вынуждена была покинуть место проведения интервью из-за агрессии со стороны Бусто. Он позвал ее по имени из зала, и она ответила на его приветствие. Затем мужчина начал приближаться к сцене и кричать свое имя. Он требовал личной встречи с Бэрримор. Впоследствии Бусто был объявлен в розыск.