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Сталкер актрисы Дрю Бэрримор арестован в Нью-Йорке

14 сентября 2023, 18:51
Полиция в Нью-Йорке арестовала мужчину, который преследовал актрис Дрю Бэрримор и Эмму Уотсон.

37-летнего Чеда Майкла Бусто задержали после того, как он ворвался за кулисы Недели моды в Нью-Йорке и требовал встречи с Уотсон. Он оскорблял моделей и визажистов, заявляя, что хочет жениться на Эмме Уотсон и хочет поговорить с ней, а также сфотографироваться. Пока неизвестно, была ли актриса в помещении в это время. Об этом пишет RuNews24.Ru со ссылкой на TMZ.

Бусто обвиняют в нарушении порядка и незаконном проникновении. Ранее 48-летняя Бэрримор вынуждена была покинуть место проведения интервью из-за агрессии со стороны Бусто. Он позвал ее по имени из зала, и она ответила на его приветствие. Затем мужчина начал приближаться к сцене и кричать свое имя. Он требовал личной встречи с Бэрримор. Впоследствии Бусто был объявлен в розыск.

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