Тепловоз протаранил фуру на трассе Нижняя Тура — Качканар

На опубликованных снимках видно, что при столкновении деформировался как прицеп грузовика, так и кабина. Пострадавшего доставили в больницу с травмами, в свою очередь водителю тепловоза помощь не понадобилась. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция в рамках назначенной проверки.