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Тепловоз протаранил фуру на трассе Нижняя Тура — Качканар

Тепловоз протаранил фуру на трассе Нижняя Тура — Качканар

14 сентября 2023, 15:18
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Тепловоз протаранил фуру на железнодорожном переезде в Нижнетуринском районе — пострадал водитель большегруза.

Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, авария произошла 14 сентября около трех часов дня на 8-м километре трассы Нижняя Тура — Качканар. Водитель фуры JAC выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора, проигнорировав закрытый шлагбаум, в результате чего в него врезался локомотив.

На опубликованных снимках видно, что при столкновении деформировался как прицеп грузовика, так и кабина. Пострадавшего доставили в больницу с травмами, в свою очередь водителю тепловоза помощь не понадобилась. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция в рамках назначенной проверки.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге поезд сбил женщину на центральном вокзале.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Поезд#Авария#Григорий Орлов
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