Тепловоз протаранил фуру на трассе Нижняя Тура — Качканар

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Как сообщили в ГИБДД по Свердловской области, авария произошла 14 сентября около трех часов дня на 8-м километре трассы Нижняя Тура — Качканар. Водитель фуры JAC выехал на ж/д переезд на красный сигнал светофора, проигнорировав закрытый шлагбаум, в результате чего в него врезался локомотив.
На опубликованных снимках видно, что при столкновении деформировался как прицеп грузовика, так и кабина. Пострадавшего доставили в больницу с травмами, в свою очередь водителю тепловоза помощь не понадобилась. В обстоятельствах ДТП разбирается полиция в рамках назначенной проверки.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге поезд сбил женщину на центральном вокзале.