Умершая в пермской колонии свердловчанка жаловалась на лихорадку

По данным Telegram-канала Ural Mash, 42-летняя Александра отбывала наказание за наркотики. В неволе состояние ее здоровья стало стремительно ухудшаться: из-за варикоза возникли острые боли в ноге. 7 сентября женщина скончалась в больнице, куда ее за день до этого доставили лишь после того, как она упала в обморок по пути в туалет.