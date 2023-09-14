Умершая в пермской колонии свердловчанка жаловалась на лихорадку

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По данным Telegram-канала Ural Mash, 42-летняя Александра отбывала наказание за наркотики. В неволе состояние ее здоровья стало стремительно ухудшаться: из-за варикоза возникли острые боли в ноге. 7 сентября женщина скончалась в больнице, куда ее за день до этого доставили лишь после того, как она упала в обморок по пути в туалет.
Источник портала 59.RU в окружении Александры утверждает, что после ее смерти в карманах у нее обнаружили жаропонижающее таблетки и анальгетики. То, что перед госпитализацией у женщины началась лихорадка и озноб, изданию подтвердили и ее сокамерницы.
В пресс-службе краевого ГУ ФСИН, со своей стороны, отвергли обвинения родственников в халатности и заявили, что осужденной всегда своевременно оказывали медпомощь, за которой она часто обращалась в связи с хроническими заболеваниями, в частности с ВИЧ.
Ранее в свердловском управлении ФСИН ответили на публикацию TagilCity.ru о нарушениях прав заключенных в местных колониях.