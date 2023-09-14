tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Умершая в пермской колонии свердловчанка жаловалась на лихорадку

Умершая в пермской колонии свердловчанка жаловалась на лихорадку

14 сентября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Жительница Свердловской области скончалась после резкого ухудшения самочувствия в колонии-поселении в Кизеле Пермского край.

По данным Telegram-канала Ural Mash, 42-летняя Александра отбывала наказание за наркотики. В неволе состояние ее здоровья стало стремительно ухудшаться: из-за варикоза возникли острые боли в ноге. 7 сентября женщина скончалась в больнице, куда ее за день до этого доставили лишь после того, как она упала в обморок по пути в туалет.

Источник портала 59.RU в окружении Александры утверждает, что после ее смерти в карманах у нее обнаружили жаропонижающее таблетки и анальгетики. То, что перед госпитализацией у женщины началась лихорадка и озноб, изданию подтвердили и ее сокамерницы.

В пресс-службе краевого ГУ ФСИН, со своей стороны, отвергли обвинения родственников в халатности и заявили, что осужденной всегда своевременно оказывали медпомощь, за которой она часто обращалась в связи с хроническими заболеваниями, в частности с ВИЧ.

Ранее в свердловском управлении ФСИН ответили на публикацию TagilCity.ru о нарушениях прав заключенных в местных колониях.

Читайте также:
Автохама Игоря Новоселова из Екатеринбурга осудили за похищение человекаСоздатели нарколаборатории в саду осуждены в Свердловской областиЭкс-начальник ИК-13 вымогал у осужденного в Тагиле деньги за хорошее содержание
#Происшествия#Свердловская область#Тюрьма#Осужденные#Колонии#ФСИН#Григорий Орлов
Подпишитесь
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат
Вчера, 09:49
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
12 сентября, 13:50
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19