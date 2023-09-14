Утвержден список болезней, с которыми в России не призовут в армию по контракту

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Документ размещен на портале правовой информации. Всего в перечне имеется 26 пунктов, в которых перечисляются болезни.
В первую очередь, противопоказание — это ВИЧ, гепатиты B и С, активный туберкулез. Также это ряд хронических болезней, таких как: злокачественные опухоли, болезни сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью III функционального класса, гипертония II стадии с артериальной гипертензией II степени, сахарный диабет I типа, психические расстройства.
Также в армию не возьмут с бронхиальной астмой средней степени тяжести, эпилепсией, пережитом инсультом, мужчин со слабым зрением (если острота зрения одного глаза составляет 0.09 и ниже, а другого — 0.4 или выше).
Среди последствий травм, препятствующих службе по контракту, перечислены дефекты черепа, последствия огнестрельных переломов длинных костей, сильные ожоги, не позволяющие конечностям нормально функционировать.
Не будут подписывать контракт и с мужчинами, у которых нет какой-либо конечности. Отсутствие глаза тоже является противопоказанием. Это же относится и к пальцам.
Ограничений для службы по контракту меньше, чем для срочной службы. Для призыва таких пунктов — 88. Например, призвать не могут заикающегося мужчину. Также в перечень входят болезни уха, эндокринной системы, микозы и болезни мочеполовой системы.