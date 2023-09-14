В Екатеринбурге горит школа на Вторчермете

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как рассказали очевидцы, вспыхнула пристройка из кирпича с деревянным навесом. Всех учеников экстренно эвакуировали на улицу, пишет Е1.
Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства случившегося пожара будут известны позднее.
Напомним, 11 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле загорелась баня на территории базы отдыха «Демидовская усадьба». Приехавшие спасатели сумели быстро потушить огонь. По факту пожара проводится проверка.