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В Екатеринбурге горит школа на Вторчермете

В Екатеринбурге горит школа на Вторчермете

14 сентября 2023, 10:07
Фото: ИА «Ночные новости»
В школе №44 в Екатеринбурге разгорелся пожар. Происшествие случилось днем 14 сентября 2023 года.

Как рассказали очевидцы, вспыхнула пристройка из кирпича с деревянным навесом. Всех учеников экстренно эвакуировали на улицу, пишет Е1.

Фото: ИА «Ночные новости»

Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства случившегося пожара будут известны позднее.

Напомним, 11 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле загорелась баня на территории базы отдыха «Демидовская усадьба». Приехавшие спасатели сумели быстро потушить огонь. По факту пожара проводится проверка.

В Нижнем Тагиле вспыхнул пожар в бане на базе отдыха «Демидовская усадьба»
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