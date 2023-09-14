В Екатеринбурге похоронили скончавшегося в ДТП байкера

Автолюбители знали его по тюнингованной «девятке» и звали его «Леха Centre Side». 15 лет назад он собрал машину как конструктор и сделал ее культовой. Позднее он ее продал, но продолжал делиться в соцсетях снимками с ней. Шесть дет назад он женился, у пары родился сын.