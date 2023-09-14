В Екатеринбурге похоронили скончавшегося в ДТП байкера

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Алексей был известным автомастером и фанатом байков. В ночь на 10 сентября мужчина разбился на мотоцикле BMW на Объездной дороге. Он врезался в ограждение, когда ехал на превышающей скорости. В результате ему оторвало голову, он скончался на месте аварии, пишет Е1.
13 сентября прошли его похороны, на них собрались более 100 человек. Все говорили, что он был профессионалом своего дела и хорошим семейным человеком. Также его друзья утверждают, что на байке он ездил аккуратно.
Автолюбители знали его по тюнингованной «девятке» и звали его «Леха Centre Side». 15 лет назад он собрал машину как конструктор и сделал ее культовой. Позднее он ее продал, но продолжал делиться в соцсетях снимками с ней. Шесть дет назад он женился, у пары родился сын.
Ранее сообщалось о том, что от сильного удара мотоцикла с ограждением, у байкер отлетела голова.