tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В Екатеринбурге похоронили скончавшегося в ДТП байкера

В Екатеринбурге похоронили скончавшегося в ДТП байкера

14 сентября 2023, 07:41
Фото: 1MI
34-летнего Алексея Важенина похоронили в Екатеринбурге. Он погиб в ДТП.

Алексей был известным автомастером и фанатом байков. В ночь на 10 сентября мужчина разбился на мотоцикле BMW на Объездной дороге. Он врезался в ограждение, когда ехал на превышающей скорости. В результате ему оторвало голову, он скончался на месте аварии, пишет Е1.

13 сентября прошли его похороны, на них собрались более 100 человек. Все говорили, что он был профессионалом своего дела и хорошим семейным человеком. Также его друзья утверждают, что на байке он ездил аккуратно.

Автолюбители знали его по тюнингованной «девятке» и звали его «Леха Centre Side». 15 лет назад он собрал машину как конструктор и сделал ее культовой. Позднее он ее продал, но продолжал делиться в соцсетях снимками с ней. Шесть дет назад он женился, у пары родился сын.

Ранее сообщалось о том, что от сильного удара мотоцикла с ограждением, у байкер отлетела голова.

Водитель грузовика в Талице выплатит миллион рублей за смертельное ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна личность погибшего байкера в ЕкатеринбургеМотоциклист в Екатеринбурге наехал на металлическое ограждение и погибКолонна байкеров проехала по Новоуральску
#ДТП#Соцсети#Байкер#Мотоцикл#Похороны#Тюнинг#BMW#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат
Вчера, 09:49
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
12 сентября, 13:50
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19