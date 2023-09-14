В Екатеринбурге злоумышленники бросили кусок с моста в автобус

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Это произошло недалеко от Таганского ряда на Сортировке, сообщается в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В полиции инцидент пока не прокомментировали.
Напомним, что ранее автобус в Нижнем Тагиле перевозил пассажиров с открытой дверью. Пассажиры пожаловались. Что ехать было страшно. В ГИБДД сказали, что это нарушение правил перевозки, поэтому будет проведена проверка.
Также ранее в Екатеринбурге автобус протаранил столб. В результате травмировались 11 человек.