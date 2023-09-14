tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

В Екатеринбурге злоумышленники бросили кусок с моста в автобус

В Екатеринбурге злоумышленники бросили кусок с моста в автобус

14 сентября 2023, 10:27
Фото: 1MI
В Екатеринбурге неизвестные бросили с моста деревянный брусок в проезжающий автобус Свидетели утверждают, что у транспортного средства разбилось лобовое стекло.

Это произошло недалеко от Таганского ряда на Сортировке, сообщается в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург». В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, что ранее автобус в Нижнем Тагиле перевозил пассажиров с открытой дверью. Пассажиры пожаловались. Что ехать было страшно. В ГИБДД сказали, что это нарушение правил перевозки, поэтому будет проведена проверка.

Также ранее в Екатеринбурге автобус протаранил столб. В результате травмировались 11 человек.

В Екатеринбурге появятся 35 новых автобусов
Узнать подробнее
Читайте также:
Автобус в Нижнем Тагиле возил пассажиров с открытой дверьюАвария с участием автомобиля ДПС произошла в Нижнем ТагилеАвтобус протаранил столб в Екатеринбурге
#Нижний Тагил#Проверка#ГИБДД#Полиция#Автобус#Мост#Столб#Злоумышленники#Сортировка#Екатеринбург#Лобовое стекло#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Жителям Нижнего Тагила начали приходить повестки в военкомат
Вчера, 09:49
«Для людей с фольгой на голове»: как в Нижнем Тагиле восприняли фейк о биометрии
12 сентября, 13:50
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19