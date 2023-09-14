tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

В Кольцово пассажирку задержали с 40 килограммами люксовой одежды

В Кольцово пассажирку задержали с 40 килограммами люксовой одежды

14 сентября 2023, 15:56
Фото: Уральское таможенное управление
В аэропорту Кольцово таможенники изъяли у вернувшейся из Турции пассажирки 40 килограммов одежды премиальных брендов.

Как рассказали в свердловском управлении ФТС, в списке вещей, которые жительница Таджикистана попыталась пронести через зеленый коридор (без декларирования), оказались десять сумочек Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent и других дорогостоящих брендов. Также в ее багаже нашли 60 женских и детских костюмов люксового сегмента, плед и детские платья турецких производителей — всего 83 предмета гардероба.

Таможенникам пассажирка пояснила, что более трети вещей принадлежат лично ей, тогда как остальную она собиралась продать или подарить детям. Товары общей стоимостью 800 долларов США (около 76,8 тысячи рублей по текущему курсу) у женщины изъяли и отправили на экспертизу.

Ранее сообщалось, что у получившей гражданство США тагильчанки на таможне в Кольцове изъяли различную валюту на 6 миллионов рублей.

На таможне в Екатеринбурге выявили 384 пары нелегальных кроссовок из КНР
Узнать подробнее
Читайте также:
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге выявили опасный мед у пассажиров из ТаджикистанаПотерявшийся в самолете пистолет был возвращен пассажиру в Екатеринбурге
#Таможня#Торговля#Аэропорт#Аэропорт «Кольцово»#Екатеринбург#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги выборов депутатов Гордумы Екатеринбурга. Как распределились партии и элиты
Сегодня, 12:07
Разрешили жарить шашлыки: в Свердловской области с 15 сентября отменили особый режим
Сегодня, 09:52
Прикрытие «лешего» и детские приветы в окопах. Как в Тагиле помогают бойцам в СВО
Вчера, 07:57
Похорошевший город с плохой экологией: отзывы туристов, побывавших в Нижнем Тагиле
11 сентября, 10:52
Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Вчера, 13:43
Впервые без цифр: опубликована информация о доходах свердловских депутатов ЗакСО
Вчера, 14:19