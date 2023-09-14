В Кольцово пассажирку задержали с 40 килограммами люксовой одежды

Как рассказали в свердловском управлении ФТС, в списке вещей, которые жительница Таджикистана попыталась пронести через зеленый коридор (без декларирования), оказались десять сумочек Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent и других дорогостоящих брендов. Также в ее багаже нашли 60 женских и детских костюмов люксового сегмента, плед и детские платья турецких производителей — всего 83 предмета гардероба.