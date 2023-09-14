В Кольцово пассажирку задержали с 40 килограммами люксовой одежды

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Как рассказали в свердловском управлении ФТС, в списке вещей, которые жительница Таджикистана попыталась пронести через зеленый коридор (без декларирования), оказались десять сумочек Christian Dior, Prada, Yves Saint Laurent и других дорогостоящих брендов. Также в ее багаже нашли 60 женских и детских костюмов люксового сегмента, плед и детские платья турецких производителей — всего 83 предмета гардероба.
Таможенникам пассажирка пояснила, что более трети вещей принадлежат лично ей, тогда как остальную она собиралась продать или подарить детям. Товары общей стоимостью 800 долларов США (около 76,8 тысячи рублей по текущему курсу) у женщины изъяли и отправили на экспертизу.
Ранее сообщалось, что у получившей гражданство США тагильчанки на таможне в Кольцове изъяли различную валюту на 6 миллионов рублей.