В Красноуфимске задержали подозреваемого в убийстве 31-летней участковой полиции

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
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Updated Сегодня, 03:57
Напомним, тело 31-летней Эльвиры Муфазаловой нашли в реке Бисерти в апреле прошлого года. Изначально подозрения пали на 20-летнего подчиненного убитой, но впоследствии СК не нашел доказательств его вины.
Наконец, по прошествии полутора лет в Красноуфимске задержали мужа Эльвиры, с которым она рассталась из-за домашнего насилия, утверждает источник E1.RU в правоохранительных органах. В Следственном комитете пока не комментировали изложенные сведения.
Ранее суд в Екатеринбурге признал невменяемой женщину, задушившую маленькую дочку и двух сыновей поясом от халата.