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В Красноуфимске задержали подозреваемого в убийстве 31-летней участковой полиции

В Красноуфимске задержали подозреваемого в убийстве 31-летней участковой полиции

14 сентября 2023, 03:55
Фото: 1MI
В Красноуфимске силовики задержали подозреваемого в расправе над участковой полиции из поселка Первомайского. Установить предполагаемого убийцу удалось лишь спустя полтора года после трагедии, им оказался бывший муж девушки.

Напомним, тело 31-летней Эльвиры Муфазаловой нашли в реке Бисерти в апреле прошлого года. Изначально подозрения пали на 20-летнего подчиненного убитой, но впоследствии СК не нашел доказательств его вины.

Наконец, по прошествии полутора лет в Красноуфимске задержали мужа Эльвиры, с которым она рассталась из-за домашнего насилия, утверждает источник E1.RU в правоохранительных органах. В Следственном комитете пока не комментировали изложенные сведения.

Ранее суд в Екатеринбурге признал невменяемой женщину, задушившую маленькую дочку и двух сыновей поясом от халата.

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#Происшествия#Следственный комитет#Свердловская область#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Григорий Орлов
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