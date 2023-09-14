В Миассе стаффорд едва не истерзал девушку и ее собачку-калеку

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Миассе Челябинской области американский стаффорд едва не загрыз хозяйку маленького пса.
На опубликованных Telegram-каналом Ural Mash кадрах видно, как девушка поднимается в горку с собачкой на поводке. Неспешную прогулку прерывает агрессивный амстафф — вначале животное искусало человека, а затем собаку. Владелица буйного пса подоспела слишком поздно.
В результате нападения девушка две недели пробыла в больнице, тогда как ее питомцу потребовалась хирургическая операция. За выгул собаки без намордника ее хозяйке грозит штраф по административной статье.
Ранее прокуратура взыскала 55 тысяч рублей с владелицы пса, напавшего на 10-летнего мальчика в селе под Нижним Тагилом.