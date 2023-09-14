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В Миассе стаффорд едва не истерзал девушку и ее собачку-калеку

В Миассе стаффорд едва не истерзал девушку и ее собачку-калеку

14 сентября 2023, 11:59
Фото: pxhere.com
В Миассе Челябинской области американский стаффорд чуть не загрыз хозяйку маленького пса с недостающей лапой.

В Миассе Челябинской области американский стаффорд едва не загрыз хозяйку маленького пса.

На опубликованных Telegram-каналом Ural Mash кадрах видно, как девушка поднимается в горку с собачкой на поводке. Неспешную прогулку прерывает агрессивный амстафф — вначале животное искусало человека, а затем собаку. Владелица буйного пса подоспела слишком поздно.

В результате нападения девушка две недели пробыла в больнице, тогда как ее питомцу потребовалась хирургическая операция. За выгул собаки без намордника ее хозяйке грозит штраф по административной статье.

Ранее прокуратура взыскала 55 тысяч рублей с владелицы пса, напавшего на 10-летнего мальчика в селе под Нижним Тагилом.

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#Происшествия#Животные#Челябинская область#Собаки#ЧП#18+#Инцидент#Григорий Орлов
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