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Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

В Нижнем Тагиле в выходные ожидается солнечная погода

В Нижнем Тагиле в выходные ожидается солнечная погода

14 сентября 2023, 12:46
Фото: 1MI
Солнечная погода ожидается в Нижнем Тагиле на ближайших выходных. Температура воздуха в оба дня нагреется до +22 градусов.

В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, в Нижнем Тагиле будет солнечно. Температура воздуха в дневное время будет составлять до +22 градусов, следует из данных сайта Гисметео.

Так, в субботу, 16 сентября, утром будет +10 градусов, в обед +20 градусов и ясная погода, а вечером +14 градусов.

В ночь с 16 на 17 сентября столбики термометров опустятся до +7 градусов. А в воскресенье, 17 августа, погода будет аналогична субботе. Геомагнитная активность на эти дни оценивается синоптиками как нормальная.

Давление в выходные будет составлять 748 мм ртутного столба, что является немного заниженным значением.

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#Нижний Тагил#Температура воздуха#Выходные#Ночь#Вечер#Давление#Гисметео#Обед#Солнечная погода#Дарья Сорокина
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