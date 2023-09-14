В Нижнем Тагиле в выходные ожидается солнечная погода

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В ближайшие выходные, 16 и 17 сентября, в Нижнем Тагиле будет солнечно. Температура воздуха в дневное время будет составлять до +22 градусов, следует из данных сайта Гисметео.
Так, в субботу, 16 сентября, утром будет +10 градусов, в обед +20 градусов и ясная погода, а вечером +14 градусов.
В ночь с 16 на 17 сентября столбики термометров опустятся до +7 градусов. А в воскресенье, 17 августа, погода будет аналогична субботе. Геомагнитная активность на эти дни оценивается синоптиками как нормальная.
Давление в выходные будет составлять 748 мм ртутного столба, что является немного заниженным значением.