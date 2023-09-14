В Перми дознаватель ночью забрел на стройку и упал в шахту лифта

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, дознаватель прилетел в Западный Урал в командировку и по прибытии почувствовал себя плохо. В надежде приобрести лекарство от простуды Александр вышел на ночную улицу в поисках аптеки и, миновав три из них, забрел на стройку жилкомплекса Grand House на улице Петропавловской.
Не заметив ограждений, парень запнулся и упал в шахту лифта, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также травмировал ногу. Целую ночь он пролежал в критическом состоянии, пока его не обнаружил охранник.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 23-летняя мать маленького сына погибла, выпав из окна многоэтажки.