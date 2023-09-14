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Updated Сегодня, 14:34

В Перми дознаватель ночью забрел на стройку и упал в шахту лифта

В Перми дознаватель ночью забрел на стройку и упал в шахту лифта

14 сентября 2023, 14:24
Фото: 1MI
В Перми 27-летний москвич упал в шахту лифта в строящейся многоэтажке — наутро его, едва живого, нашел охранник.

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, дознаватель прилетел в Западный Урал в командировку и по прибытии почувствовал себя плохо. В надежде приобрести лекарство от простуды Александр вышел на ночную улицу в поисках аптеки и, миновав три из них, забрел на стройку жилкомплекса Grand House на улице Петропавловской.

Не заметив ограждений, парень запнулся и упал в шахту лифта, в результате чего получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также травмировал ногу. Целую ночь он пролежал в критическом состоянии, пока его не обнаружил охранник.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 23-летняя мать маленького сына погибла, выпав из окна многоэтажки.

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#Происшествия#Падение#Пермский край#Несчастный случай#Инцидент#Григорий Орлов
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