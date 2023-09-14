В Перми дознаватель ночью забрел на стройку и упал в шахту лифта

Как сообщает Telegram-канал Ural Mash, дознаватель прилетел в Западный Урал в командировку и по прибытии почувствовал себя плохо. В надежде приобрести лекарство от простуды Александр вышел на ночную улицу в поисках аптеки и, миновав три из них, забрел на стройку жилкомплекса Grand House на улице Петропавловской.