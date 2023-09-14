В Сосьве завершено строительство домов для погорельцев

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на главу Волчанска Александр Вервейн, который курировал строительные процессы. По его данным, рабочие завершили отделку и установку газовых плит в последних четырех частных домах для погорельцев.
Всего здесь построено 34 дома, 21 их них уже сдан жителям. Они оформляют права собственности на новое жилье. Еще 13 домов также передадут жителям.
Напомним, что площадь каждого нового коттеджа составляет от 42 до 90 кв. м. Внутри каждого дома выполнена чистовая отделка, установлен котел отопления и нагреватель, а на кухнях — электроплита и духовки.