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В Сосьве завершено строительство домов для погорельцев

В Сосьве завершено строительство домов для погорельцев

14 сентября 2023, 14:10
Фото: 1MI
Работы в последних четырех строящихся домах в Сосьве завершены. Жилье строили для погорельцев.

Об этом сообщает «Областная газета» со ссылкой на главу Волчанска Александр Вервейн, который курировал строительные процессы. По его данным, рабочие завершили отделку и установку газовых плит в последних четырех частных домах для погорельцев.

Всего здесь построено 34 дома, 21 их них уже сдан жителям. Они оформляют права собственности на новое жилье. Еще 13 домов также передадут жителям.

Напомним, что площадь каждого нового коттеджа составляет от 42 до 90 кв. м. Внутри каждого дома выполнена чистовая отделка, установлен котел отопления и нагреватель, а на кухнях — электроплита и духовки.

Строители продолжают возведение новых жилых домов в Сосьве и Таежном
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#Общество#Строительство#Отопление#Сосьва#Погорельцы#Отделка#Дома#Газовые плиты#Дарья Сорокина
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