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В Свердловской области девушка с сожителем убили и закопали свою мать

В Свердловской области девушка с сожителем убили и закопали свою мать

14 сентября 2023, 05:48
Фото: 1MI
19-летняя девушка из свердловского поселка Уфимский вместе со своим 37-летним сожителем убила свою мать.

У молодой пары есть двухлетняя и годовалая дочери. На материнский капитал они приобрели дом и поселились в нем вместе с матерью девушки. Женщина устраивала скандалы, выпивала и прогоняла пару из дома, пишет Telegram-канал «Урал Мэш».

В какой-то момент девушка и ее сожитель убили родственницу, после чего отвезли ее тело в лес и закопали. Каким именно способом они совершили убийство — не сообщается.

После совершенных действий пара обратилась в полицию с заявлением о пропаже женщины. На протяжении двух дней они помогали сотрудникам ведомства в поисках, а когда полицейские заподозрили их в причастности — девушка и мужчина признались.

Тело убитой женщины в настоящее время не найдено. Дочек из семьи забрали и отправили в детский дом.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге многодетная мать заявила о пропаже одного из своих приемных детей. Через несколько дней мальчика нашли мертвым. Женщину задержали по подозрению в убийстве ребенка.

Как оказалось, мальчик умер еще в декабре 2022 года. Стало известно, что опекун неоднократно над ним издевалась и била его. Сейчас женщина продолжает находиться под следствием. По результатам психиатрической экспертизы она признана вменяемой.

Опекун 6-летнего Далера из Екатеринбурга признана вменяемой
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