В Свердловской области девушка с сожителем убили и закопали свою мать

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
У молодой пары есть двухлетняя и годовалая дочери. На материнский капитал они приобрели дом и поселились в нем вместе с матерью девушки. Женщина устраивала скандалы, выпивала и прогоняла пару из дома, пишет Telegram-канал «Урал Мэш».
В какой-то момент девушка и ее сожитель убили родственницу, после чего отвезли ее тело в лес и закопали. Каким именно способом они совершили убийство — не сообщается.
После совершенных действий пара обратилась в полицию с заявлением о пропаже женщины. На протяжении двух дней они помогали сотрудникам ведомства в поисках, а когда полицейские заподозрили их в причастности — девушка и мужчина признались.
Тело убитой женщины в настоящее время не найдено. Дочек из семьи забрали и отправили в детский дом.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге многодетная мать заявила о пропаже одного из своих приемных детей. Через несколько дней мальчика нашли мертвым. Женщину задержали по подозрению в убийстве ребенка.
Как оказалось, мальчик умер еще в декабре 2022 года. Стало известно, что опекун неоднократно над ним издевалась и била его. Сейчас женщина продолжает находиться под следствием. По результатам психиатрической экспертизы она признана вменяемой.