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В Свердловской области суд отправил СИЗО мужа убитой 31-летней участковой

В Свердловской области суд отправил СИЗО мужа убитой 31-летней участковой

14 сентября 2023, 16:18
Фото: 1MI
В Свердловской области суд арестовал обвиняемого в убийстве 31-летней участковой полиции в апреле 2022 года.

В СИЗО предполагаемый преступник пробудет минимум до 30 октября. Как уточнили в пресс-службе областного главка СК, об аресте фигуранта ходатайствовало следствие.

Напомним, тело 31-летней Эльвиры Муфазаловой — старшего лейтенанта полиции, работавшей участковой в поселке Первомайском — нашли на берегу реки Бисерти 29 апреля 2022 года. Изначально следствие заподозрило в убийстве девушки ее 20-летнего подчиненного, но за отсутствием доказательств обвинения с него были сняты.

В сентябре, спустя полтора года следственных действий, по подозрению в преступлении в Красноуфимске задержали бывшего мужа полицейской. Следствие считает, что на этот шаг мужчина пошел «из личной неприязни» к экс-супруге. Помимо убийства, его обвинили в приобретении устройств для слежки (ст. 138.1 УК).

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#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Арест#Григорий Орлов
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