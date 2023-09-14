В Свердловской области суд отправил СИЗО мужа убитой 31-летней участковой

В сентябре, спустя полтора года следственных действий, по подозрению в преступлении в Красноуфимске задержали бывшего мужа полицейской. Следствие считает, что на этот шаг мужчина пошел «из личной неприязни» к экс-супруге. Помимо убийства, его обвинили в приобретении устройств для слежки (ст. 138.1 УК).