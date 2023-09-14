В Свердловской области суд отправил СИЗО мужа убитой 31-летней участковой

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
В СИЗО предполагаемый преступник пробудет минимум до 30 октября. Как уточнили в пресс-службе областного главка СК, об аресте фигуранта ходатайствовало следствие.
Напомним, тело 31-летней Эльвиры Муфазаловой — старшего лейтенанта полиции, работавшей участковой в поселке Первомайском — нашли на берегу реки Бисерти 29 апреля 2022 года. Изначально следствие заподозрило в убийстве девушки ее 20-летнего подчиненного, но за отсутствием доказательств обвинения с него были сняты.
В сентябре, спустя полтора года следственных действий, по подозрению в преступлении в Красноуфимске задержали бывшего мужа полицейской. Следствие считает, что на этот шаг мужчина пошел «из личной неприязни» к экс-супруге. Помимо убийства, его обвинили в приобретении устройств для слежки (ст. 138.1 УК).