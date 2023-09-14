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В Свердловской области задерживается бабье лето

В Свердловской области задерживается бабье лето

14 сентября 2023, 04:40
Фото: Midjourney
В Свердловской области до конца текущей недели сохранится теплая погода.

В дневное время суток похолодания не прогнозируется. Столбики термометров будут повышаться до +20 градусов. 14 сентября прогнозировалось понижение температуры ночью до -2 градусов в горах в западной части области и на крайнем севере, рассказал синоптик Алексей Пулин.

Днем 14 сентября будет +20… +22 градуса, без осадков. Ветер слабый. 15 сентября прогнозируется переменная облачность с ночной температурой +8… +10 градусов. 16 и 17 сентября температура воздуха днем достигнет +19… +21 градуса.

При этом на следующей неделе в Екатеринбурге холодными днями могут быть вторник и среда.

Напомним, после 15 сентября 2023 года в Свердловской области прогнозировалось похолодание, так как в регион придет антициклон из Скандинавии.

Синоптик рассказал, когда в Свердловской области закончится бабье лето
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