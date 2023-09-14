В Свердловской области задерживается бабье лето

В дневное время суток похолодания не прогнозируется. Столбики термометров будут повышаться до +20 градусов. 14 сентября прогнозировалось понижение температуры ночью до -2 градусов в горах в западной части области и на крайнем севере, рассказал синоптик Алексей Пулин.