В Свердловской области задерживается бабье лето

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
В дневное время суток похолодания не прогнозируется. Столбики термометров будут повышаться до +20 градусов. 14 сентября прогнозировалось понижение температуры ночью до -2 градусов в горах в западной части области и на крайнем севере, рассказал синоптик Алексей Пулин.
Днем 14 сентября будет +20… +22 градуса, без осадков. Ветер слабый. 15 сентября прогнозируется переменная облачность с ночной температурой +8… +10 градусов. 16 и 17 сентября температура воздуха днем достигнет +19… +21 градуса.
При этом на следующей неделе в Екатеринбурге холодными днями могут быть вторник и среда.
Напомним, после 15 сентября 2023 года в Свердловской области прогнозировалось похолодание, так как в регион придет антициклон из Скандинавии.